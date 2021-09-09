Yeni Malatyaspor 18 futbolcu transfer etti

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Yeni Malatyaspor 20212022 sezonu yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna kattı.

17 Haziran 2021'de başlayan yaz transfer dönemi gece yarısı itibarıyla sona ererken, Yeni Malatyaspor transfer sezonunda Oytun Özdoğan, Rayane Aabid, Taha Gür, Cengizhan Akgün, Oussama Hadaddi, Mert Örnek, Stevie Mallan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mete Sevinç, Mert Miraç Altıntaş, Hasan Özkan, Ogün Özçiçek, Sadık Çitpınar, Didier Ndong, Arda Hilmi Şengül, Mounir Chouiar ve Walter Bwalya’yı kadrosuna kattı.

Doğu Anadolu ekibi, transfer döneminde Zeki Yavru, Bülent Cevahir, Teenage Hadebe, Umut Bulut, Afriyie Acquah, Erkan Kaş, Issam Chebake, Eray İşcan, Olcay Şahan, Moryke Fofana, Ahmet Ildız, Jetmir Topalli ve Berk Yıldız gibi isimlerle de yollarını ayırdı.

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