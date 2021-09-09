Servis araçlarına sıkı denetim

Malatya’da jandarma tarafından yapılan uygulamada, 38 servis sürücüsüne 22 bin 381 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak okul çevreleri ile servis araçlarının denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen uygulama sonucu, 2 bin 165 şahıs sorgulanarak, 987 araç ve 190 umuma açık işyeri kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanarak gerekli idari ve adli işlemler yapıldı. Pandemi izolasyon kurallarına uymayan 1 şahsa 3 bin 469 TL ceza kesildi.

Servis araçlarının denetimine yönelik olarak yapılan uygulamada 38 sürücüye 22 bin 381 TL idari yaptırım cezası uygulandı. 7 araç trafikten men edildi.

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