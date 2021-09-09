Yeni Malatyaspor bu sezon 18 futbolcu transfer etti

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Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)Süper Lig temsilcisi Öznur Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarken, 13 futbolcu ile yollarını ayırdı.

17 Haziran 2021'de başlayan yaz transfer dönemi gece yarısı itibarıyla sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Öznur Yeni Malatyaspor transfer sezonunda; Oytun Özdoğan, Rayane Aabid, Taha Gür, Cengizhan Akgün, Oussama Hadaddi, Mert Örnek, Stevie Mallan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mete Sevinç, Mert Miraç Altıntaş, Hasan Özkan, Ogün Özçiçek, Sadık Çitpınar, Didier Ndong, Arda Hilmi Şengül, Mounir Chouiar ve Walter Bwalya'yı kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, transfer döneminde; Zeki Yavru, Bülent Cevahir, Teenage Hadebe, Umut Bulut, Afriyie Acquah, Erkan Kaş, Issam Chebake, Eray İşcan, Olcay Şahan, Moryke Fofana, Ahmet Ildız, Jetmir Topalli ve Berk Yıldız ile yollarını ayırdı.

Böylelikle Yeni Malatyaspor, 18 futbolcuyu transfer ederken, 13 futbolcu ile yollarını ayırmış oldu.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-09-09 15:57:06



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