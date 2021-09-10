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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düşünen gençler çevreye atılan maske ve eldivenleri topladı

İHA

Düşünen gençler çevreye atılan maske ve eldivenleri topladı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, çevre duyarlılığını sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına özel bir etkinliğe imza attı. “Temiz Kuşak Z” projesi kapsamında ‘Düşünen Gençler Topluluğu’, Kaldırım Göleti etrafında çevreye atılan maske, eldiven ve çöpleri toplayarak farkındalık oluşturdu.
Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Temiz Kuşak Z” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında ‘Düşünen Gençler Topluluğu’na üye 70 gönüllü genç, Battalgazi’deki Kaldırım Göleti ve Müftülük mezarlığında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gölet ve mezarlığa atılan maske, eldiven ve çöpleri Temizlik İşleri personelleri ile birlikte toplayan gönüllü gençler, yaptıkları örnek davranış ile güzel bir çalışmaya daha vesile oldular. Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerinin altını çizen gönüllü gençler, tüm vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını yönünde tavsiyelerde de bulundu. Yoldan geçen vatandaşlar ise gençlerin yaptıkları farkındalık çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gönüllü gençlerden örnek davranış
Projede kendilerinden desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Düşünen Gençler Topluluğu’na üye Mashar Birlar, “Düşünen gençler topluluğu olarak çevremizi ve bizim gibi gençleri bilinçlendirmek adına Battalgazi Belediyesi temizlik personelleri ile birlikte böyle bir projeyi hayata geçirdik. Gördüğümüz üzere insanlar çevre temizliği konusunda çok umursamazlar davranıyorlar. Çöplerini gelişi güzel bırakıyorlar ve çevreyi buldukları gibi bırakmıyorlar. Bu konuda insanları bilinçlendirmek istedik. Umarım çevreye ve vatandaşlarımıza katkımız olmuştur. Projede bizden desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e özel olarak teşekkürlerimi iletiyorum” derken, Berfin Meşe isimli üye ise, “Bizler Z kuşağıyız ve insanlara bir şeyler aşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Çevreyi temizleyerek örnek olmak istedik. Çünkü çevremizi seviyoruz. Temiz tutmamız gerekiyor. Temiz çevre yine bizim yararımıza olacaktır. Geleceğimize yatırımdır. Herkese çok ama çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Düşünen Gençler Topluluğu’na üye Burak Mert Cömert, “Düşünen gençler topluluğu bir liseli topluluğu olmakla beraber şuanda yapmış olduğumuz Temiz Kuşak Z projesi de gençlerimize çevre bilincini anlatmak üzerinedir. Son zamanlarda orman yangınları çok gündemdeydi. Düşünen gençler topluluğu olarak bizlerde bu durumu konu alarak doğayı korumak için bu projeyi hayata geçirdik. Desteklerini bizden esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Miraç Erbakan isimli üye ise “Bugün baraj gölü etrafındaki çöpleri temizlemek ve temiz tutmak amacıyla buradayız. Battalgazi Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliği ile Malatya’mızda her okuldan gençlerle beraber böyle bir etkinlik yapıyoruz. Çok sevinçli ve heyecanlıyız” dedi.

"Bu tür projelere hep destek olacağız"
Gelecek nesillere güzel yarınlar bırakmak için bu tür projelerin devam edeceğini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, “Düşünen gençler topluluğunda olan bütün gençlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir proje için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gelecek nesillere temiz çevre bırakabilmek için gençleri bilinçlendirmek ve gençlerin tekrar oto kontrol yaparak çevremizi kirletenleri uyarmak açısından çok güzel bir proje oldu. Bu tür projelerin devamının gelmesini diliyor ve gençlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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