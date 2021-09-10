Özal Tıp Merkezi’nde Çocuk Endoskopi Ünitesi açıldı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hizmete giren Çocuk Endoskopi Ünitesinin açılış töreni İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılışa, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın yanı sıra Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Başhekim Yardımcıları, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroentronoloji Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Fatma İlknur Varol ile Pediatri Anabilim Dalı akademik personelleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Endoskopi Ünitesi ‘nin açılış sürecinden söz ederek, “Burada daha önce kemoterapi hastalarına hizmet veriliyordu. Kemoterapi bölümü taşındıktan sonra burası boşalınca iş ve işlemleri bakımından benzer bölümler olduğu için burada çocuk ve erişkin gastroentrolojinin bir arada olabileceğini düşündük. Bu nedenle Çocuk Gastroentroloji yapımı için hocalarımızla birlikte hızlı kararlar aldık ve buranın Çocuk Endoskopi Ünitesi olmasına karar verdik. Erişkin Gastroentroloji yapımı konusunda da uzun bir süre kararsız kaldık. Bu yüzden Erişkin Gastroentroloji alanı olarak kullanım açısından daha uygun olduğunu düşündüğümüz başka bir alana karar verdik. Bu süre zarfında buranın Çocuk Endoskopi Ünitesi olarak yapımı tamamlandı ve bugün bu güzel Çocuk Endoskopi Ünitesini birlikte açtığımız için büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Buradan hastalarımızın şifayla ayrılmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroentronoloji Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Fatma İlknur Varol ise Çocuk Endoskopi Ünitesi’nde Üst Gastrointestiel ve Alt Gastrointestiel endoskopik işlemler olmak üzere toplamda iki endoskopi işlemi yapılabileceğini vurguladı. Varol ünitede 018 yaş arasındaki çocuklara hizmet verileceğini, tanısal ve girişimsel olarak her türlü işlemlerin yapılabileceğini belirtti.

Açılış töreni, kurdele kesimi ve katılımcıların Çocuk Endoskopi Ünitesi’ni gezmeleri ile sona erdi.

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