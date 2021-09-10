MTÜ’den akupunktur eğitimi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Akupunktur eğitimi verilecek.

MTÜ GETAT tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim 2021 tarihinde başlayacak eğitim programı 5 ayda tamamlanacak ve 6 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Eğitim programını başarıyla tamamlayan hekim ve diş hekimlerinin resmi olarak muayenehane açmaya ve sağlık kuruluşlarında akupunktur yapmaya hak kazanacakları belirtildi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile günümüzün modern tıbbının birbirini desteklediği sağlıkta yeni yöntem ve uygulamalarını her zaman destekleyeceklerini ifade ederek, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ve Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yakın zamanda çalışmaların yoğun bir şekilde başlayacağını kaydetti.

İnsanlığın yüzyıllardır virüslerle karşılaştığını, ancak Covid 19 virüsünün toplumda yayılım ve toplumda meydana getirdiği tepki bakımından ve hem fiziki hem de ruhsal etkilerinin dikkat çektiğini belirten Karabulut, “Bugün teknolojide ve çağdaş tıp olarak ifade edebileceğimiz alanlarında başarı sağlamış olan dünyanın sayılı ülkelerinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp çok ileri seviye de kullanılmakta ve desteklenmekte. Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok hassas. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak GETAT Merkezimizi kurmakla kalmayıp, bu alanda projelerimizle dünyada ses getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

MTÜ Tıp Fakültesi olarak projelere hız verdiklerini vurgulayan Karabulut, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları merkezimizde ilgili yönetmelikle izin verilen yedi alanda uygulama yetkisi almış ve hasta kabulüne başlamış bulunmaktayız. Bu uygulamalar Akupunktur, Fitoterapi, Mezoterapi, Proloterapi, Apiterapi, Hirudoterapi (Sülük Tedavisi) ve Kupa (Hacamat) uygulamasıdır. Bu uygulamalar bire bir hastane şartlarında, temizlik ve hijyen kurallarına riayet edilerek ve en önemlisi alanında uzman personellerimiz tarafından büyük bir titizlikle yerine getirilmektedir. Merkezimiz bünyesinde gerçekleştireceğimiz Sertifikalı Akupunktur Eğitimi ile de ülkemiz de GETAT’ın gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



“Akupunktur Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’ın amiral gemisidir”

Başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Japonya’daki birçok üniversitede akupunktur kliniği bulunduğunu ifade eden Akupunktur Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu, “Bu yöntem 1974 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bilimsel bir yöntem olarak kabul edilmiştir. Akupunktur uygulaması günümüzden en az 2000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Bu kadim bilgiye günümüzde 35 bin’den fazla bilimsel çalışma eklenmiştir. Akupunktur Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’ın amiral gemisi olarak ifade edilmektedir” dedi.

Akupunktur tedavisinin etkileri ve gerçekleştirilecek eğitim planına değinen Cabıoğlu, “ Akupunktur tedavisi Psikolojik durum değişikliği, bağımlılık tedavisinde özellikle sigara bırakma tedavisi, obezite, Baş ağrılarında, fibromiyalji gibi kas ağrılarında, osteoartrit gibi eklem rahatsızlıklarında, astım, sinüzit ve alerjik rinit gibi solunum yolu hastalıklarında, Uyku bozukluklarında, impotans ve erektil disfonksiyon gibi ürogenital hastalıklarda kullanılmaktadır. Özellikle Covid 19 döneminde evde kalmamızla birlikte acaba ne şekilde akupunktur üzerine yardımcı olabilirim diyerek düşündüm. Bu konuda Çin’de ve birçok ülkede Akupunktur’un Covid 19’da nasıl kullanilabileceği konusunda yapılan çalışmalar var. Yazılan kitapları okuyup değerlendirme yaptıktan sonra Covid 19’da akupunkturun nasıl kullanılacağı şeklinde bir yazı hazırladım ve yurtdışı indekslerde olan Çin’de bir dergide yayınlandı. Bu konuyla ilgili birçok kanalda özellikle eğitim kanallarında olsun Covid 19’da akupunktur nasıl uygulanır diye söyleşiler, dersler verdim. Bende şöyle bir görüş oluştu. Ben uzaktan eğitimin etkili olamayacağına inanıyordum. Özellikle online yapılan etkinliklerin hakikaten etkili olduğunu gördüm. Bence teorik eğitimlerde uzaktan eğitimi etkili şekilde kullanırsak çok başarılı olacağımızı düşünüyorum ve bundan da çok güzel sonuçlar aldık” ifadelerine yer verdi.

Cabıoğlu, “Çeşitli sunumlar hazırladık. İnsanlar artık uzaktan eğitime bir şekilde alıştılar, konforu kendi yanlarında istiyorlar. Mesela Akupunktur noktalarına iğne girilmesi, akupunktur noktalarının lokalizasyonu, bu noktaların özel durumları, diğer noktalarla nasıl kombinasyon kurulur gibi konuları da tek tek videolar çekerek anlatmaya başladık ve tabii bu süreç durmayacak. Uzaktan eğitimin etkili olabilmesi, gerek doktorların gerek diş hekimlerinin bu eğitimi alırken daha etkili bir şekilde süreci öğrenmeleri bu eğitim metotlarını arttırarak devam ettirecek. Tabii akupunktur eğitimi dediğimiz zaman başlangıç seviyesi sertifika değil, ileri seviyede yani ileri düzeyde de eğitim planlıyoruz. Eğitim programımız hibrit yani online teorik dersler ve yüz yüze uygulama eğitimlerden oluşacaktır” şeklinde konuştu.

MTÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklama da eğitim programı ve detaylı bilgilere MTÜ web sitesi ozal.edu.tr ve akupunktur.ozal.edu.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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