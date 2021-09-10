MTÜ’ye salgında güvenli kampüs belgesi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), korona virüs (Covid19) tehdidi ilk ortaya çıktığı andan itibaren hızla hareket ederek gerekli önlemleri aldı ve almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yürüten MTÜ, iç ve dış paydaşların sağlığını güvence altına almak amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde Türk Standardları Enstitüsü (TSE) uzman ekiplerince gerçekleştirilen tetkikler sonucu YÖK ve TSE arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hazırlanan “Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi” almaya hak kazanan bölgede ilk üniversite oldu.



“Güvenli kampüs ile öğrenciler güvende”

Süreç hakkında değerlendirme de bulunan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Üniversitelerin bu konudaki hassasiyeti oldukça önemli. Pandemi ortaya çıktığı ilk andan itibaren akademik ve idari insan kaynaklarının süreçle ilgili çalışmaya başladığını Türk Standartları Enstitüsünün kendi kaynakları ve tecrübesiyle geliştirdiği standarda uygun olarak gerekli şartların sağladık. Bu anlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile hazırlanan “Güvenli Kampüs” belgesinin üniversitemiz tarafından alınan tedbirlerle de uygulanabilir olduğunu görüyor, eğitim öğretime başlayacağımız bugünlerde üniversitenizi tercih eden, kayıt yaptıracak olan öğrencilerimizin, gençlerimizin burada güvende olduklarının bir göstergesi olan bu belgeyi almamızda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde her alanda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Karabulut, “Pandeminin ilk ortaya çıktığı andan itibaren süreç içerisinde Malatya Turgut Özal Üniversitesinin özellikle sağlık ve eğitim hizmetlerinde hiçbir aksamaya yol açmamak hedefiyle gerçekleştirdiği düzenlemeler rol model niteliğindedir. Bilim, emek, özveri ve kalite ile yükselme hedefi ile yolan çıkan üniversitemiz pandemi sürecinde de eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerine ara vermeden aynı zamanda akademik ve idari anlamda da yükselişini hız kesmeden sürdürmüştür. Üniversitemizi Türkiye’nin ve dünyanın saygın eğitim kurumlarından biri haline getirmek için akademisyen arkadaşlarımızla birlikte el ele, sırt sırta vererek ve gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” dedi.



“Üniversitemiz tüm tedbirleri aldı”

Etkin ve sürdürülebilirlik çerçevesinde yürütülen çalışmaların önemine değinen Rektör Karabulut, “YÖK ve TSE arasında, Covid19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında yükseköğretim kurumlarının yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirleri içeren genel standartları belirlemek amacıyla hazırlanan bu önemli protokol çerçevesinde üniversitemiz gerekli tüm önlemleri alarak bölgenin ilk Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi’ni alan üniversitesi oldu. Bu düşüncelerle her zaman olduğu gibi salgın döneminde de yükseköğretim kurumlarımıza öncülük ederek etkin adımlar atmamıza destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Göstermiş oldukları hassasiyet ile süreci etkin bir stratejiyle yönetmemize teşvik eden TSE Başkanı Prof. Dr. Sayın Adem Şahin, Türk Standartları Enstitüsü Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz’a ve TSE ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.



“Çevremize olan duyarlılığımızı arttırmalıyız”

TSE Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz da, “Yeniden yaşanabilir bir dünyada yaşamak istiyorsak hepimiz yaşam ve tüketim tarzımıza dikkat etmeli ve çevremize olan duyarlılığımızı arttırmalıyız “Covid19 Salgınının ortaya çıkışı ve etkilerine daha çok kafa yorarak bundan sonraki hayatımızı değiştirmek için düzgün bir yol çizebiliriz. Covid19’da kurtulmak ve daha sonra benzerlerini yaşamamak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin yaptığı bu çalışma çok değerli. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu’nun aldığı tedbirler çerçevesinde üniversitemizde bu tedbirlerin harfiyen uygulandığını gördük. Bu anlamda Sayın Rektörümüze ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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