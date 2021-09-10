Arguvan’ın yeni Kaymakamı Ülkü işe eğitimle başladı

Malatya’nın Arguvan ilçesine yeni atanan Kaymakam Kemal Ülkü işe eğitim kurumlarını denetlemeyle başladı.

Arguvan’da göreve başlayan Kaymakam Kemal Ülkü, okul ziyaretlerine ve denetlemeye ağırlık verdi. Ülkü, ilçe merkezinde bulunan Şehit Birol Akın Cumhuriyet Ortaokulu, İmam Hatip Orta Okulu, Atatürk İlkokulu ve Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okul müdürleri tarafından karşılanan Kaymakam Kamal Ülkü, okul müdürlerinden okullar ve alınan Covid19 tedbirleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ülkü, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokulda sınıfları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Ülkü, öğretmen ve öğrencilere 20212022 eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Ayrıca pandemi sürecinin de devam ettiğini belirten Kaymakam Ülkü, öğrencilere maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının da önemini hatırlattı.

Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş’ın Sivas Şarkışla Kaymakamlığına atanmasıyla Aydın Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü de Arguvan Kaymakamlığına atanmış, geçtiğimiz günlerde Arguvan’a gelerek göreve başlamıştı.

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