Başkan Gürkan’dan, STK temsilcileriyle gastronomi fuarı için istişare toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Melita’dan Malatya’ya, Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe buluşmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan Gastronomi Fuarı için STK temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayında gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan Başkan Gürkan, “Arslantepe’nin UNESCO dünya kültürel miraslar listesine girmesinin ardından gastronomi alanında da UNESCO listesine girmek için paydaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Tarihi eserlerin, kültürel eserlerin ayağa kaldırılması için büyük çaba gösterdik. Kültür envanterleri hazırladık. Malatya şu an itibariyle iyi bir noktaya geldi. Biz emin adımlarla, hedefe doğru yürüyeceğiz. Biz her konuda birlik ve beraberlik içerisinde olursak gastronomi alanında, kültür turizmi alanında, sağlık ve doğa turizmi alanında da ileriye gideriz. Şehrimizi ileri götürmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Türkiye’de en fazla yatırım yapan şehir Malatya. Gastronomi noktasında da çok güzel bir hazırlık var. İlk etapta iç turizme yönelik çalışmalar gerçekleştirir ve gerekli güven ortamını oluşturursak bunun devamında da yabancı turizminde canlanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu hatırlatan Gürkan, “Bundan dolayı her medeniyetten, her kültürden yemekler ilimizde yapılmakta. Biz, tarihimizden gelen bu yemeklere sahip çıkar ve bunları UNESCO’ya tescil ettirebilirsek hem ilimiz açısından hem de ülkemiz açısından çok önemli bir çalışmayı gerçekleştirmiş olacağız. Gastronomi mutfağı noktasında UNESCO’ya ilk müracaatımız gerçekleştirildi. Uzun bir süreç bu süreç zarfında gerekli altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

