Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı

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MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yapan kişiyi tespit etti. İsmi açıklanmayan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-09-10 16:36:35



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