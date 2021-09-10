Malatya'da terör propagandasına 1 gözaltı

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Akçadağ ilçesinde sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli sahsa yönelik operasyon yapıldı.

İsmi açıklanmayan şahıs gözaltına alınırken, şahıs sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.