Rektör Kızılay: “Topluma katkı sunmaya devam edeceğiz”

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yeni eğitim yılı mesajında, “Yeni eğitim döneminde de nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye, bilgi üretmeye, bilimsel araştırma yapmaya ve topluma katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 13 Eylül’de başlayacak olan 20212022 Eğitim Öğretim Yılı için bir mesaj yayımladı. Yeni yılın İnönü Üniversitesi ve tüm ülke için hayırlı, başarılı ve sağlıklı bir yıl olmasını dilediğini belirten Rektör Kızılay, “Üniversitemizi bu yıl kazanma başarısı gösteren yeni öğrencilerimizi ve değerli ailelerini kutluyorum. İnönü Üniversitesi ailesine hoş geldiniz” sözleriyle İnönü Üniversitesini bu yıl kazanan öğrencileri tebrik etti. Rektör Kızılay, “Sevgili öğrenciler, üniversitemizin çok kıymetli akademik ve idari personeli, 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olan 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı, başarılı ve sağlıklı geçmesini diliyorum. Üniversitemizi bu yıl kazanma başarısı gösteren yeni öğrencilerimizi ve değerli ailelerini kutluyorum. İnönü Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. 1975 yılında kurulan üniversitemiz, 40 bini aşkın öğrencisi, 6 bin 200 akademik ve idari personeli ve 150 bini aşan mezunuyla 46 yıllık köklü bir eğitim kurumudur. Kurumsal yapımız, seçkin akademik ve idari kadromuz ile önümüzdeki eğitimöğretim döneminde de nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye, bilgi üretmeye, bilimsel araştırma yapmaya ve topluma katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Kızılay, “Huzur ve güven şehri Malatya ile bütünleşen üniversitemizin her türlü bireysel ve akademik gelişiminizi gerçekleştirebileceğiniz sağlam altyapıya, zengin sosyal ve kültürel donanıma sahiptir. Kütüphanelerimiz, sosyal ve kültürel mekânlarımız, güçlü internet altyapımız, öğrenci topluluklarımız, yürüyüş alanlarımız, spor tesislerimiz ile her daim canlı ve zengin bir kampüs yaşamı sizleri beklemektedir. Küresel salgın nedeniyle ara verdiğimiz yüz yüze eğitime başlamanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Salgınla mücadelenin en etkili yolu aşı olup, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktır. Bunlar yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için vazgeçilmezdir. Bu konuda geleceğimiz olan siz gençlerin güçlü bir destek vereceğinize olan inancımız tamdır. 20212022 eğitimöğretim yılının tüm öğrenci ve personelimiz için başarılı, sağlıklı ve verimli geçmesini dilerim” diye konuştu.

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