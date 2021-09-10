Malatya'da 3,5 kilo esrara 1 gözaltı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde 3 kilo 631 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktasında otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada araca gizlenen 3 kilo 631 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-09-10 17:11:24



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