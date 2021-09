Malatya’da Covid-19 vaka sayısı artıyor

Malatya’da, korona virüs (Covid19) vaka sayısı artıyor. Kentte, yüz binde 180 olan vaka sayısı 200’e yükselirken özellikle Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinin nüfus yoğunluğunun fazla olması nedeniyle vakalar yüzde 9095'e yükseldi.

Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentteki vaka sayılarının arttığına işaret ederek, aşı olmayan vatandaşları aşı olmaya davet etti. Bentli, özellikle Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinin nüfus yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle vakaların neredeyse yüzde 9095’e çıktığını bildirdi. Türkiye’de salgınla mücadelede 6 Eylül itibariyle yeni bir dönem başladığını hatırlatan ve Türkiye genelinde aşı olmayan vatandaşlardan toplu mekanlara girişleri için PCR testi istendiğini aktaran Bentli, aşı çağrısında bulundu.

Türkiye, salgınla mücadelede yeni bir döneme girdi. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeler ile iki doz aşısını yaptırmamış olanlar, okullar, uçak ya da trenle şehirlerarası yolculuklar, maç, konser gibi toplu alanlara girişte negatif PCR test sonucu göstermek zorunda. Okulların açılmasıyla beraber de eğitim sektöründe hizmet veren başta öğretmenler olmak üzere tüm personelden haftada iki kez PCR testi isteniyor.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, süreç hakkında bilgiler vererek, Malatya’da PCR testi konusunda hastanelerde bir yoğunluğun oluşmadığını kaydetti. Bentli, Malatya’da PCR testinin yapıldığı alanları tek tek saydı. Bentli, “Bizim çok aşırı bir yoğunluğumuz olmadı. Öğretmenlerde aşı yaptırmayan ve PCR testi yaptıran sayımız çok düşük. Yüzde 8590 civarı öğretmenimiz aşılı. Malatya genelde çok yoğunluk olmasın diye acil kısımlarında başvuru yerine hem Battalgazi ilçe müdürlüğümüz, hem Yeşilyurt İlçe müdürlüğümüz hem de mevcut binamızda alt katta hemen hızlıca test sürüntüsü alıyoruz. Bu arada hasta sayısı biraz arttığı için test sayımız da artıyor. O nedenle hem üniversiteye hem de eğitim araştırmaya gönderiyoruz testlerimizi” dedi.



“İki ilçede vakalar neredeyse yüzde 90 95 yükseldi”

Malatya’daki vaka sayısında artış yaşandığına işaret eden Bentli, “Haftalık açıklanan vaka sayılarına göre tabi bu evvelki hafta açıklandı. Şu an 200 civarındayız. Evvelki hafta 180 idi. Yine bir artış var maalesef. Okulların açılmasıyla biz bir miktar daha artış bekliyoruz. Ama bunun yansımasını muhtemelen bir 10 gün sonra olacağını düşünüyoruz. Özellikle Battalgazi ve Yeşilyurt ilçemizin nüfus yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle vakalar neredeyse yüzde 90 95, yüzde 510'luk kısmı ise diğer 11 ilçemizde. Yoğun bakımlarda biraz doluluk oranımız yüksek. İnönü Üniversitesi önümüzdeki hafta bir yoğun bakım daha açacak. Şu an bir yoğun bakımda çalışıyorlar. Biz de 5 yoğun bakımda Covid19 hastalarını takip ediyoruz” diye konuştu.



Malatya’da şuana kadar 940 bin doz aşı yapıldığını belirten Prof. Dr. Bentli, sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan 30 bin vatandaşın olduğunu açıkladı. Bentli, bir kez daha aşı olmayan vatandaşları aşı olmaya davet etti. Bentli, “Şu ana kadar yaklaşık 940 bin doz aşı yapıldı. İlk doz aşısını yaptıran vatandaşların sayısı yüzde 77'nin üzerine çıktı. İki doz Sinovac yaptıran 65 yaş üstü vatandaşlarımızın 3’üncü dozlarının sırası geldikleri halde yaptırmayan 30 bin vatandaşımız var. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımızın bir an evvel aşı olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

