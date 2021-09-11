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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pütürge istişare toplantısı yapıldı

İHA

Pütürge istişare toplantısı yapıldı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde istişare toplantısı düzenlenerek aşı, Covid19 ile mücadele ve deprem konutlarının yapımı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Malatya’nın Pütürge ilçesinde istişare toplantısı düzenlenerek aşı, Covid19 ile mücadele ve deprem konutlarının yapımı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, Vali Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük, kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mahalle Muhtarları ve kanaat önderleri katıldı.
Pütürge Belediyesi Nikah Salonu'nda ilçenin sorunlarının müzakere edilerek talep ve isteklerin dinlendiği ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşlerin alındığı toplantıda, mahalle muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken toplantı esnasında ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum müdürleri ve muhtarlar bir araya getirilerek sorunların ilk elden çözülmesi için başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu, tarımsal sulama ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ele alındı.

Aşılama oranının arttırılması istendi
İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük ve İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın’ın konuşmalarının ardından Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, önce Covid19 pandemisine temas etti. Baruş, “Bir buçuk yıl süre içerisinde Covid19 salgını ile mücadele ediyoruz. Maalesef birçok insanımızı kaybettik. Bu süreç hala devam ediyor. Çocuklarımız okula gidemedi, iş yerlerimiz kapandı yani birçok yönden salgın nedeniyle mağduriyet oluştu. Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda bu tedbirler hala devam ediyor. Normal hayata devam etmekle birlikte bu tedbirleri sürdürmemiz gerekiyor. Konu hassasiyet taşıyor özellikle kapalı yerlerde maske takılmasının temini noktasında, mesafe ve temizlik konularında mahallelerimizde vatandaşlarımıza tavsiyede bulunarak bu bilinci arttıralım ki emniyette olalım. Bu salgınla ile mücadelede Sağlık Bakanlığımız tarafından aşı önerilmektedir. Aşılama oranının ilimizde yükseltilmesi ile ilgili sağlık ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Biz de Valilik olarak, Kaymakamlıklarımız olarak, Belediyelerimiz olarak gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Bu aşı ekiplerimizin çalışmalarında sizlerin de yardımı olduğunu biliyoruz. Bu desteği yoğunlaştırarak devam ettirelim çünkü aşı dışında hastalıktan korunabileceğiniz, hastaneye düşmekten sakınabileceğiniz başka bir çare yok. Aşı konusunda yanlış yorumlayanlar olabilir yani aşının etkileri konusunda yanlış söylentilere kulak asmaya gerek yok. Şu anda sağlık konusunda en güvenilir otorite olan Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri aşılarımızı bir an önce olmamız ki toplumsal bağışıklık daha güçlü bir şekilde oluşsun şeklindedir. Pütürge ilçemizde de aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Ancak genel olarak il ortalamasının altında kaldığını söyleyebiliriz. Pütürge İlçemiz yüzde 71 düzeyinde, bu oranı arttıralım” ifadelerini kullandı.

“492 deprem konutu tamamlandı”
Pütürge’nin gündeminde olan diğer önemli bir konunun 2020 yılında meydana gelen deprem olduğunu hatırlatan Baruş, “Depremden sonra yapılan iyileştirme çalışmaları. O günden bugüne AFAD, Çevre Şehircilik ekiplerimizle ve Belediyelerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için konut yapımı konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Pütürge ilçemizde AFAD tarafından hak sahibi olarak tespit edilen ve TOKİ’ye bildirilen bin 502 hanemiz var. Bu bin 502 hane kırsal bölgeleri kapsıyor. Bin 502 kırsalda yaşayan aileden 158’i konut talep etmemiş. Çok katlı konut talep eden yani kentsel alanlarda konut talep eden 65 vatandaşımız var. Kura kapsamında değerlendirilen 130 vatandaşımıza kentsel konutlar verildi. Yapıma uygun olmayan 95 yer var. Bu yapıma uygun olmayan derken yolu olmayan veya göstermiş olduğu arsanın koşulları konut yapımına uygun olmayan, koşulları uygun olmayan yerleri kastediyoruz. Yapıma uygun olan 659 konut yeri görülmüş. Yapıma uygun olan çift katlı konut sayısı 597 toplamda bin 239 konut yapılabilir durumda kırsal bölgelerde. Yapımına başlanan 547 konut var. Tek katlı konut 547, çift katlı konut 506, yapımına başlanan kırsal konut bin 53 bu güne kadar. Bu konutların 492’si şu anda tamamlanmış durumda. Diğerlerinin yapımı devam ediyor. Diğer taraftan kentsel alanlarda ilçe merkezimizde ve Tepehan’da konut yapımı mümkün oldu. Bildiğiniz gibi Taşbaşı Mahallesinde 208 konutu bitirerek vatandaşlarımıza teslim ettik. Tepehen’da yapılan 96 kentsel konutta bitmiş durumda. Diğer taraftan yine ilçe merkezimizde Ağalar, Hatip Mahallelerinde belediyemizle birlikte TOKİ ve Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. Bu kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde şu anda 200 konut yapımı planlanıyor. Bu konutların yapımı içinde şu anda mobilizasyon çalışmaları başladı şantiye kurulum çalışmaları devam ediyor. İnşallah bunlarında gelecek yıl teslim edileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Toplantının ardından Vali Baruş, ilçeye yapılacak olan Spor Salonu Kompleksi ile Malatya İŞKUR tarafından finanse edilen mesleki eğitim projesi kapsamında ev hanımlarına yönelik Halı ve Kilim Dokuma Kursunu, Taşbaşı Mahallesinde bulunan deprem konutları ve Taşmış Mahallesine döşenen parke taşı çalışmalarını yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri esnasında esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Vali Baruş, temenni ve isteklerini dinledi.

Toplantı sonrası, 1997 yılında Şırnak’ta görevliyken sınır ötesi operasyonda şehit olan Tnk. Er Mehmet Taştekin’ın ailesini ziyaret eden Vali Baruş, bir sıkıntıları oldukları takdirde Kaymakam veya doğrudan kendisine ulaşmalarını söyleyerek şehidin ailesi ile bir süre sohbet etti. Son olarak Uzuntaş Mahallesinde ikamet eden Muharip Gazi Bayram Kızmaz’ı ziyaret eden Vali Baruş, gazi ve ailesi ile sohbet etti.

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