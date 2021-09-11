Kaymakam Kazdal’dan hastane denetimi

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Malatya Yazıhan ilçesinin yeni Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, İlçe Devlet Hastanesi denetimi gerçekleştirerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, Şehit Eyüp Hacıoğlu İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında Başhekim Nur Kaplan Demir’den bilgi alan Kaymakam Kazdal, Covid19 önlemleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yazıhan Kaymakamı Bülent Şimşek’in Ağrı Vali Yardımcılığına tayinin çıkmasıyla, Edirne Süloğlu Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal Yazıhan Kaymakamlığına getirilmiş, Kazdal geçtiğimiz günlerde Yazıhan’da göreve başlamıştı.

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