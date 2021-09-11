Malatya'da 'huzur ve sükunu' bozanlara operasyon: 7 gözaltı

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin kentin 'huzur ve sükunu' bozanlara yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte 'huzur ve sükunu' bozanlara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen şüphelilerin adresine yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 76 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-09-11 14:35:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.