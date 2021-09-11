Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN / MALATYA (DHA) Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 34 yaşındaki golcüsü Adem Büyük´ün sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Adem Büyük´ün sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Adem Büyük´e ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, asil formamız altında başarılarla dolu maçlar diliyoruz" denildi.

Yeni Malatyaspor formasıyla toplamda 100 maça çıkan 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, 29 gol atıp 12 de asist yaptı.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-09-11 16:44:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.