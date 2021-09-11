ÖNDER Genel Başkanı Ceylan’dan Başkan Gürkan’a ziyaret Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “ÖNDER İmam Hatipliler Derneğimizle paydaş olarak birçok projede beraber çalışıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek bir süre görüştü.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve beraberindeki heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yakın ilgilerinden dolayı teşekkür eden ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şubesinin Genel Kurul toplantısı için Malatya’ya geldik. Bizleri ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her zaman İmam Hatip camiasına, ailesine destek veren eğitim noktasında gençlerimizin yanında olan ve bu anlamda farklı çalışmalar üreten başkanımıza teşekkür ediyoruz. İmam Hatip ailesi olarak, eğitim camiası olarak eğitime vermiş oldukları destekten, eğitime alan açmasından dolayı kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Birçok ili geziyoruz Malatya her zaman sıcaklığını ve misafirperverliğini koruyor. Anadolu’yu merkez haline getiren, insanlığın ilk doğduğu merkezden Anadolu’nun dört bir yanına çağrımızı ve muştumuzu yaymak için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.



ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirten Başkan Gürkan ise, “ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanımız Abdurrahman beyle birçok projede ortak paydaş olarak çalışmaktayız. Netice itibariyle manevi kalkınma, manevi ahlak, milli değerlere bağlı, milli şuuru oluşturma noktasında İmam Hatip Liselerimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Toplumun önce ahlakın, maneviyatın, milli değerlere bağlılığın ülkemizin istikbali açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Bütün okullarımızda bu değerler öğretiliyor. Ama İmam Hatip Liselerinde bu biraz daha hassas olarak değerlendiriliyor. Bu faaliyetleri yürüten değerli hocalarımıza, dernek başkanımıza teşekkür ediyoruz. Malatya Şubesinin 3. Olağan Genel Kurul Kongresinin Malatya’mıza ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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