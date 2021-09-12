İnönü Üniversitesi Sağlıklı Yerleşke Kılavuzu yayımlandı

13 Eylül Pazartesi günü pandemi koşullarına uygun olarak yüz yüze eğitim ile çevrim içi eğitimin bir arada yürütüldüğü karma (hibrit) eğitim modeline geçecek olan Malatya İnönü Üniversitesi, bu süreçte uyulacak kuralları içeren bir kılavuz yayımladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat başkanlığında kurulan “Sağlıklı ve Güvenli Yerleşke Komisyonu” tarafından hazırlanan “İnönü Üniversitesi 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı Sağlıklı Yerleşke Kılavuzu”nun Covid19’un yayılımına karşı enfeksiyon kontrol önlemlerine ilişkin bilgi vermek ve İnönü Üniversitesi’ndeki tüm alanların uygun şekilde kullanımına yönelik ilke ve tutumları belirlemek amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Pandemi sürecinin 20212022 eğitim öğretim yılında da devam edeceği öngörüsü ile üniversitede yüz yüze ve çevrim içi eğitimin bir arada olduğu karma eğitim modelinin uygulanması ve sınavların yüz yüze yapılması kararlaştırılırken üniversiteye bağlı yerleşkelere girişlerde aşı kartı, HES kodu ve PCR testi sorgulaması ile maske kontrolü ve hijyen takibinin rutin olarak yapılacağı aktarıldı.

“Giriş, Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, El Hijyeni ve El Antiseptiği, Eğitim Alanlarında Alınması Gereken Tedbirler, Sosyal ve Ortak Kullanım Alanlarında Alınması Gereken Tedbirler ve Salgın Yönetimi” olmak üzere beş ayrı bölümün yer aldığı kılavuzda, enfeksiyona karşı koruyucu ekipmanların kullanımında dikkat edilecek hususlara ve derslikler, toplantı ve konferans salonları, ibadethaneler, yemekhane ve kafeteryalar ile spor tesislerinin pandemi koşullarına uygun şekilde kullanımına yönelik ilkelere yer verildi. Üniversitesi yerleşkesine girişlerde uyulacak kuralların yer aldığı kılavuzda öğrenci ve personellerin aşı kartı, HES kodu, PCR testi sorgulamaları ile ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesindeki esaslar anlatıldı.

Ayrıca kılavuzda süreç içerisinde akademik ve idari birim yönetimleri ile Sağlıklı ve Güvenli Yerleşke Komisyonunun görev, sorumluluk ve yetkilerine yer verilirken, yerleşkelerdeki eğitim öğretim ve diğer faaliyetlerde tedbirlerin uygulanmasının kontrol, takip ve denetlenmesinin ise periyodik olarak yapılacağı kaydedildi.

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