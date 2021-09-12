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Başkan Güder: “Öncelikli vazifemiz, Battalgazi’mize hizmet etmektir”

İHA

Başkan Güder: “Öncelikli vazifemiz, Battalgazi’mize hizmet etmektir”

"Battalgazi’de Osman Başkan ile Mahalle Buluşmaları" Yarımcahan Mahallesi sakinleri ile devam etti. Battalgazi’ye tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımlar hakkında mahalle sakinlerine bilgiler veren Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci’nin katılımıyla Yarımcahan Mahallesi sakinleri bir araya geldi.
Yarımcahan Mahallesi Muhtarı Hasan Herdili’nin ev sahipliğinde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Güder, vatandaşların sorun ve sıkıntıları yerinde dinledi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek tek tek notlar alan Başkan Güder, sorunların çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği buluşmada Battalgazi’ye kazandırılan ve yapımı devam eden yatırımlar hakkında bilgiler veren Başkan Güder, “İlçemizdeki 303 bin insanımıza hizmet etmek için görevdeyiz. Çalışmalarımıza bu anlayışla devam ediyoruz” dedi.

“Başkanımız Battalgazi için büyük bir şans”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile istişare toplantısı düzenlediklerini aktaran Yarımcahan Mahallesi Muhtarı Hasan Herdili, “Bugün Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile istişare etmek istedik. Düzenlediğimiz toplantıda kendisine sorunlarımızı ve taleplerini ilettik. Başkanımız ile sürekli birlikteyiz. Ne sorunumuz olduysa kendisi hep yanımızda oldu. Battalgazi için bir şans kendisi. Çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’de her şey ahenk içinde ilerliyor”
Battalgazi’ye hizmet için gece gündüz sahada olduklarını vurgulayan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Bu güzel ortamı hazırlayan muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Battalgazi’de her şey güzel bir ahenk içinde ilerliyor. Bu güzel ilçeye hizmet için gece gündüz sahadayız. Herkes daha güzeli ortaya koymak için büyük gayret ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

“Milletimize hizmet için bu görevlerdeyiz”
Battalgazi’deki sorunları tek tek çözüme kavuşturduklarını hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İlçemizdeki mahalle muhtarıyla birlikte sürekli bir araya gelerek istişareler yapıyoruz. Bizler istişare kültürüne büyük önem veriyor ve böyle yönetiyoruz. Muhtarımıza da ev sahipliğinden ötürü teşekkür ediyorum. İlçemizdeki 303 bin insanımıza hizmet etmek için görevdeyiz. İlçemizin sorunlarını tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Bu sorunların en başında imar sorunu vardı. İmar sorununa neşter vurduk. İmar ile alakalı çalışmalarımızı halen sürdürüyoruz. İlçemize Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte çok ciddi yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bölgenin kalkınması için ciddi emekler sarf ediliyor. Sahil şeridi yolunun yapılması için büyük uğraşlar veriyoruz. Süreç içinde buralar daha da güzel konuma bürünecek. Tabi biraz zamana ihtiyacımız var. Alibaba mezarlığının orada çevreyolu geçecek. Oda buraya ayrı bir anlam ve önem katacak. Emin olun ki, bizler buraya bir şeyler katmak için elimizden gelenin fazlasını ortaya koyuyoruz. Vatandaşlarımızın kısa ve uzun vadede çözülecek talepleri oluyor. Kısa sürede çözülecek olanları anında çözüyoruz, uzun vadede çözülecek olanlarda ise biraz sabır etmeleri gerekiyor. Biz milletimize hizmet için bu görevlerdeyiz. Hemşerilerimize en iyi hizmetleri sunmak için hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

“Battalgazi’ye ciddi yatırımlar yapılıyor”
Battalgazi’de güzel projelere imza atıldığına şahitlik ettiğini dile getiren Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Fikir alışverişinde bulunmak ve istişare etmek sünnettir. İstişare ile bir şeyler çözülür. Malatya demek Battalgazi demektir. Şehir dediğiniz zaman Ulu Camisi olacak, surları olacak, Kervanasaray’ı olacak. Bunlar şehre güzellik katan şeylerdir. Battalgazi’ye ciddi yatırımlar yapılıyor. Bizlerde buna şahitlik ediyoruz. Battalgazi Belediyemizin Eskimalatya’yı canlandırmak adına güzel bir çalışması var. Eskimalatya’yı ayağa kaldıracak bir proje. Uygulamaya koyulduğu zaman buradaki esnaflar ve vatandaşlar ihya olacak. Bu proje biraz zaman alabilir ama bizler sabırsızlıkla hayata geçirilmesini bekliyoruz. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen tüm ekibine çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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