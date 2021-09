Milletvekili Kahtalı’dan 12 Eylül mesajı Kahtalı: “Darbeciler, milletin vicdanında her daim lanetle anılacaktır”

12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 12 Eylül’ün yaşattığı acı tecrübelerin hala hafızalarda tazeliğini koruduğunu dile getirerek, 12 Eylül’ü gerçekleştiren darbecilerin milletin vicdanında her daim lanetle anılacağını söyledi. Kahtalı mesajında, vesayet odakları ile mücadele etmeye devam edeceklerini de vurguladı.



“Bir utanç vesikası”

"12 Eylül bir utanç vesikasıdır ve milletimizin gönlünde derin yaralar açmıştır" diyen Kahtalı, “Ülke tarihimizin en kara lekelerinden biri olan 12 Eylül Darbesi`nin 41. yılındayız. Darbenin üzerinden geçen 41 yıla rağmen 12 Eylül`ün karanlık dönemi, yaşattığı acılar, idamlar, gözaltılar, tutuklamalar, katliamlar, işkenceler, yaptığı tüm baskı ve zülüm ile toplumun belleğinde tazeliğini acı bir şekilde korumaya devam ediyor. Eli kanlı darbeciler 12 Eylül’de 650 bin kişiyi gözaltına almış, açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılanmış, 7 binden fazla kişi için de idam cezası istenmiştir. 517 kişinin ‘ölüm cezasına’ çarptırıldığı süreçte, 50 kişi idam edilmiştir. 12 Eylül’de millet iradesini hiçe sayıp silahın arkasına sığınarak milleti karşısına alan ve türlü zulümler yapan darbeciler tek kelimeyle zalim ve katildir. Bu zalimler milletin vicdanında her daim lanetle anılacaktır” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’yi en az 50 yıl geriye götürdü”

12 Eylül 1980 darbesinin Türkiye'yi en az 50 yıl geriye götürdüğünü vurgulayan Kahtalı, “Bütün darbelerde olduğu gibi 12 Eylül’ün açtığı tahribatın artçı ve ağır sarsıntıları yıllarca siyaset ve toplum hayatında derin yaralar açmakla kalmamış, istikrarsızlıkların kapısını da ardına kadar aralamıştır. 12 Eylül darbesi, bunun ardından tezahür eden otoriter yönetim saplantısı Türkiye'nin siyasal ve toplumsal hayatını karartmak bir yana hayatın her alanında dipsiz kuyular açmıştır. 12 Eylül, Türkiye'nin büyümesine, huzur ve barış ortamına adeta balta vurmuştur” dedi.



“Vesayet odakları ile mücadelemiz sürecek”

AK Parti olarak millet iradesinin karşısında duran vesayet odakları ile mücadele ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini hatırlatan Kahtalı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye darbeler ve darbecilerle mücadelede, tarihimizin en güçlü dönemini yaşamaktadır. İster içeride ister dışarıda milli irade düşmanlığı yapanların en temel meselesinin büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü engelleme, küresel bir güç olma yarışındaki ülkemizi durdurma gayreti olduğunu biliyoruz. Yine biliyoruz ki, milletimiz bu düşmanlığa geçit vermez. Bu aziz millet, bir daha asla yeni 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların yaşanmasına izin vermez” diye konuştu.

Kahtalı, mesajında 12 Eylül’de haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşları saygıyla ve rahmetle yad ettiğini belirtti.

