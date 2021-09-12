Sanatçısı Uyumaz'dan sosyal sorumluluk projesi

Tiyatro sanatçısı ve yönetmen İbrahim Şahin Uyumaz, tiyatro dışındaki zamanlarında sosyal sorumluluk projesi başlatarak kendi el işi olan masal kahramanları objeleri (heykel) satışa çıkarıp kimsesiz çocuklara umut olmak istiyor.

Tiyatro çalışmaları dışındaki zamanında geniş kapsamlı bir sanat sergisi açmayı düşünen Uyumaz, sergide kendi el işi olan masal kahramanları objeleri (heykel) satışa çıkarıp kimsesiz çocuklara yardım yapacağını belirtti. Uyumaz, düşündüğü yeni projeyle ilgili yaptığı açıklamada , “Unutulmaya yüz tutmuş masal kahramanlarını geleneksel Türk tiyatrosunu ayakta tutmaya çalışan Malatyalı bir tiyatro sanatçıyım. Aynı zamanda resim ve heykel tıraşla da ilgileniyorum. Sanat alanında yetenekli olduğuma inanıyorum. Unutulmaya yüz tutmuş masal kahramanlarımız Nasrettin Hoca, Keloğlan, Karagöz ve Hacivat’ı yapıyorum. İlerleyen zamanlarda bizlere fırsat tanındığı takdirde küçük küçük heykellerle bir sergi açmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Yaptığı objelerle bir sergi açmayı planladığını bildiren Uyumaz, “Sergide objeleri satışa çıkararak bu sergide gelen kazancı kimsesi olmayan çocuklara tıpkı bizim sanatımızın olduğu gibi unutulmaya yüz tutmuş çocuklara umut olmak istiyorum. Sevgi evlerine gidip kendi el emeğim olan heykelleri onlara hediye edip giderken de Nasrettin Hoca gibi tiplemelerle onlara motivasyon kaynağı olmak istiyorum. Bu konuda değerli büyüklerimizden destek bekliyorum. Sanatın olmadığı bir toplumda saygının sevginin olmadığına inanıyorum. Sanat insana gerçeği yansıtan bir alan olduğunu biliyorum. Bundan dolayı değerli üst düzey yöneticilerinin sanata, sanatçıya, çocuklara gelecek nesillere faydalı işler yapan benim gibi insanlara destek olmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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