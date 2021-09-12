Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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MalatyaÇelikhan karayolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde MalatyaÇelikhan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kozluk Mahallesi mevkiinde dikkat ve tedbirsizlik sonucunda 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana gelirken, 2 kişi araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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