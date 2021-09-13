Okulda Covid-19 denetimi

Okulların eğitime başlamasında ikinci haftaya girilirken, Covid19 pandemisi kuralları konusunda Darende Kaymakamı Safa Türkoğlu okulda denetim yaptı.
İlçedeki Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna ziyarette bulunan Kaymakamı Türkoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Türkoğlu öğrencilere kitap hediye etti.
Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi kurallarına uyulması konusunda denetim gerçekleştiren Türkoğlu, okul idarecilerine pandemi kuralları konusunda titiz davranılmasını istedi.
Darende Kaymakamı Malik Çalışır’ın Erzurum Şenkaya Kaymakamlığına atanmasıyla Karaman Valiliği Kaymakam Adayı Ökkeş Safa Türkoğlu Darende Kaymakamlığına getirilmiş, Türkoğlu geçtiğimiz günlerde Darende’de göreve başlamıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.