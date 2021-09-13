İş yerinden 300 litre mazot çalan 2 zanlı yakalandı

Malatya’da, belediye şantiyesinden 300 litre mazot çalan 2 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakınca Mahallesi’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesinde meydana gelen İşyerinden Kurumdan Hırsızlık konusu ile ilgili şantiye amiri tarafından şantiye çalışanı bir şahsa ait aracın bagaj kısmında ve arka koltuğunda dolu vaziyette toplam 10 adet bidonda toplam 300 litre mazotun görülmesi üzerine konu ile ilgili şüpheli iki şahıs adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.



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