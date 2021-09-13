Güder’den Müdür Bacanlı’ya hayırlı olsun ziyareti

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine atanan Adem Bacanlı’ya ziyarette bulunarak ‘hayırlı olsun’ temennilerini iletti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte, 2018 yılının Haziran ayında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine atanan ve geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kenan Doğan’dan görevi devralan Adem Bacanlı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile birlikte Malatya tarihi ve kültürünün beşiği konumunda bulunan Battalgazi’de güzel çalışmalara imza atacaklarının altını çizen Başkan Güder, Müdür Bacanlı’ya yeni görevinde başarı diledi.



“Tüm destekleri yanımıza alarak ilerleyeceğiz”

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, “Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci’nin bu güzel ziyaretleri, bizleri çok ama çok mutlu etti. Bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Malatya’ya gelişim kısa süre önce oldu ama bu kısa zaman içinde Malatya’daki eserlerin çeşitliliğini ve önemini görüyorum. Bunun için tüm çalışmalarımızı ayrıntılı bir şekilde Genel Müdürlüğümüze sunuyoruz. Malatya’da devam eden çalışmalarımızı biran önce tamamlayıp, vatandaşlarımızın kullanımına sunmak istiyoruz. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in de destekleriyle bunları halledeceğiz. Tüm destekleri yanımıza alarak hedefimize ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.



“Hayırlı ve uğurlu olsun”

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile sürekli ortak çalışmalar içinde olacaklarını hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine atanan Adem Bacanlı’ya yeni görevinde başarılar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Battalgazi olarak Malatya’da tarihin ve kültürün beşiği gibiyiz. Malatya denilince ilk akla gelen bölge Battalgazi’dir. Filmlere ve dizilere konu olmuştur. Özellikle UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü, Ulu Cami, Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ı, birçok tarihi anıtlar ve türbeler, Battalgazi ilçemizde yer alıyor. İlçemizde bu tarihi Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün destekleriyle ayağa kaldırdık. Görevde olduğumuz sürece de ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Yine bölgemizde Battalgazi’ni Evi var ve Bakanlığımıza konuyu ilettik. Bakanlığımız ile birlikte gerekli tüm çalışmaları birlikte yapıyoruz. Vakıflar, tarihten bu yana gelen yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış halidir. Bundan sonraki süreçte de Battalgazi’miz için Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile beraber hareket etmek istiyoruz” dedi.

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