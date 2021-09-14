Arslantepe'de 5 bin 621 yıllık 250 mühür bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arslantepe'de 5 bin 621 yıllık 250 mühür bulundu

DHA

Arslantepe'de 5 bin 621 yıllık 250 mühür bulundu


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'daki UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde, 5 bin 621 yıl öncesine ait olduğu düşünülen 250 mühür bulundu.
Kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Arslantepe Höyüğü'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan ile devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu Arslantepe Höyüğü'nde, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı, kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle devlet ve bürokrasinin temellerinin atıldığı yapılar ortaya çıkarıldı. 26 Temmuz'da UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe'de, 55 kişilik ekip ile 10 Ağustos'ta başlayan kazılarda ise şu ana kadar 5 bin 621 yıllık olduğu düşünülen 250 mühür bulundu. 
Höyükte 30 yıl kazı başkanlığı yaptıktan sonra emekli olan ve çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Marcella Frangipane, arkeolojinin çok uzun bir iş olduğunu belirterek, "Sadece kazı değil sonra okumak lazım çalışmak lazım, araştırma yapmak lazım. Yıllardır buradayım ve kazılarda elde ettiğimiz bilgi ve bulgular ile Arslantepe tarihini yazmak istiyorum" dedi.
'KALKOLİTİK DÖNEME AİT ÇOK MÜHÜR BULDUK'
Prof. Dr. Frangipane, bu yıl yapılan kazılarda kalkolitik döneme ait çok sayıda mühür bulduklarını vurgulayarak şöyle dedi:
"Şimdi bu mühürlere detaylı bakıyoruz anlamak için. Kaç tane mühür, hangi objeyi mühürlediler ve bürokrasi sistemi o dönemde mi başladı? O dönemde yazı yok, yazmıyorlar. O zaman mühür kullanılıyor. Kilin üstüne mühür basıyorlar, işte o mühür bir imza gibi geçerli. Sonra farklı mühür baskıları görüyoruz. Burdan da o dönem yazı yerine bürokratik olarak müherlerin ön planda olduğunu anlıyoruz. Bunun için dikkatli dikkatli bu sisteme rekonstrüksiyon yapıyoruz. Bulduğumuz ve 5 bin 621 yıl öncesine ait 250 mührün anlamını ve işleyişini yapacağımız çalışmalar ile ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz."
DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-09-14 09:07:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

112’ye gelen çağrıların 5’te 1’i asılsız
YEREL HABERLER 112’ye gelen çağrıların 5’te 1’i asılsız
Güder’den Müdür Bacanlı’ya hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Güder’den Müdür Bacanlı’ya hayırlı olsun ziyareti
Buse, Boks’ta Türkiye 3’ncüsü olarak döndü
YEREL HABERLER Buse, Boks’ta Türkiye 3’ncüsü olarak döndü
Malatya Büyükşehir’in lisanslı depo ile kongre fuar merkezi projelerine ödül
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’in lisanslı depo ile kongre fuar ...
MTÜ’den Tıp Fakültesi dönem açılış dersi
YEREL HABERLER MTÜ’den Tıp Fakültesi dönem açılış dersi
İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi
YEREL HABERLER İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi
Çınar, Anadolu İrfanı Seminerleri açılış programına katıldı Çınar: “Anadolu’nun irfanı ve kültürünü geleceğe taşımak için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Çınar, Anadolu İrfanı Seminerleri açılış programına ...
Arslantepe’ye yeni tabela
YEREL HABERLER Arslantepe’ye yeni tabela
Sadıkoğlu’ndan Ahilik Haftası Mesajı
YEREL HABERLER Sadıkoğlu’ndan Ahilik Haftası Mesajı
Malatya’da çaldı, Osmaniye’de yakalandı
YEREL HABERLER Malatya’da çaldı, Osmaniye’de yakalandı
İş yerinden 300 litre mazot çalan 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER İş yerinden 300 litre mazot çalan 2 zanlı yakalandı
İş yerinde 15 litre kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER İş yerinde 15 litre kaçak alkol ele geçirildi
Okulda Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Okulda Covid-19 denetimi
Otomobilin açılan kapısına çarpan motokurye yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin açılan kapısına çarpan motokurye yaralandı
Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Malatya'da "kırmızı" alarmı
YEREL HABERLER Malatya'da "kırmızı" alarmı
Malatya'da 'Modifiyeli Araç Festivali'
YEREL HABERLER Malatya'da 'Modifiyeli Araç Festivali'
Tekvando Şampiyonası çekişmeli geçti
YEREL HABERLER Tekvando Şampiyonası çekişmeli geçti
Sanatçısı Uyumaz'dan sosyal sorumluluk projesi
YEREL HABERLER Sanatçısı Uyumaz'dan sosyal sorumluluk projesi
Kaymakam Ülkü’den pandemi denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Ülkü’den pandemi denetimi
Arslantepe’nin gizemli tarihi tanıtılacak
YEREL HABERLER Arslantepe’nin gizemli tarihi tanıtılacak
Milletvekili Kahtalı’dan 12 Eylül mesajı Kahtalı: “Darbeciler, milletin vicdanında her daim lanetle anılacaktır”
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı’dan 12 Eylül mesajı Kahtalı: ...
Yeşilyurt'ta Kiltepe’ye dev kültür yatırımı Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi hizmete hazır
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta Kiltepe’ye dev kültür yatırımı Yeşilyurt ...
Şampiyonada şehit annesini duygulandıran resim
YEREL HABERLER Şampiyonada şehit annesini duygulandıran resim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.