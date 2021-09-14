Malatya kayısısı kitabı yayımlandı

Malatya’nın köklü geçmişini günümüze taşımak, sanatsal ve kültürel değerlerini yaşatmak, sosyoekonomik potansiyelini ortaya koymak, tüm yönleriyle Malatya’nın zaman içerisinde yaşadığı dönüşüm ve değişimi anlaşılır kılmak, bu amaçla bilgibelgelerin kayıt altına alınıp korunarak öğrenci, araştırmacı ve okulların kullanımına sunulması amacıyla Malatya Valiliği kitap yayımı devam ediyor. Kalıcı yayımlar arasına Malatya kayısısı kitabı da eklendi.

Malatya Valiliği tarafından 2011 yılında Malatya Kitaplığı Projesi başlatılmış, bugüne kadar bu proje kapsamında 39 adet kitap yayımlanmıştı. Malatya Kitaplığı’nın 40. kitabı olan Malatya Kayısısı Kitabı Prof. Dr. Bayram Murat Asma tarafından hazırlanarak Malatya Kitaplığı Projesi kapsamında yayımlandı.

Malatya Valiliği’nin öncülüğü ve destekleriyle hazırlanan kitabın baskıya hazırlık süreci İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Kayısı ile ilgili günümüze kadar hazırlanmış en kapsamlı kaynak özelliği taşıyan kitabın İngilizce baskısının da hazırlık süreci devam ediyor.

“Kayısının Tarihçesi, Kayısının Anavatanı, Kayısının Dünyaya Yayılışı, Kayısı Üretim Tarihi, Günümüzde Kayısı Üretimi, Malatya Kayısısının Tarihçesi, Tarihi Kaynaklarda Kayısı, Kayısıda Kükürtleme, Tarihi İki Rapor, Bahçe Tesisi ve Kayısı Yetiştiriciliği, Kayısı Çeşitleri, Kayısı Ekonomisi ve Endüstrisi, Coğrafi İşaret ve Malatya Kayısısı, Malatya Kayısısının Faydaları, Kayısılı Yemek ve Tatlılar” başlıklarından oluşan kitap, Asma’nın yıllar içerisinde kayısı alanında yapmış olduğu araştırma, inceleme ve çalışmalara dayanıyor.

Alanında birçok bilimsel makalesi ve kitabı da bulunan Prof. Dr. Asma’nın yazdığı, birçok güncel ve tarihi fotoğrafın yer aldığı 224 sayfalık kitap, Malatya kayısısını her yönüyle anlatırken, kayısının şehir ekonomisine katkısının yanı sıra tarihsel süreç içerisinde üretiminin nasıl bir seyir izlediğini, kültürüne ve sosyal yaşantısına katkısını ayrıntılı biçimde işliyor.

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