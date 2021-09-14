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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü’de Uluslararası Kısa Film Festivali başvuruları başladı

İHA

İnönü’de Uluslararası Kısa Film Festivali başvuruları başladı

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Kısa Film Festivali 2628 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından organize edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali’nin başlamasına kısa bir zaman kaldı. Genç sinemacıları desteklemeyi ve sinema kültürüne katkı sunmayı amaçlayan festivalde ulusal ve uluslararası belgesel ile kurmaca film dallarında düzenlenecek yarışmalarda toplam 20 bin TL para ödülü dağıtılacak. Ulusal kategoride birinci esere 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 2 bin Türk Lirası para ödülü verilecek. Ayrıca 19 Ağustos 2021 tarihinde vefat eden İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali kurucularından Prof. Dr. Kadir Beycioğlu anısına da “Kadir Beycioğlu Özel Ödülü” verilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteklediği festivale katılmak isteyenler 15 Ekim 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek.
Festivalle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna http://www.inonu.edu.tr/festival adresinden ulaşılabilecek.

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