Dikiş nakış yaparak evine ve 3 çocuğuna bakıyor

Malatya’da eşinden ayrıldıktan sonra 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmaya başlayan Melahat Aydemir, sonradan öğrenmiş olduğu dikiş nakış işiyle ailesinin geçimini sağlıyor.

Eşinden ayrıldıktan hayata sımsıkı sarılan 42 yaşındaki Melahat Aydemir, önce dikiş nakış kursuna başladı, ardından da yarım bıraktığı eğitimini tamamladı. Aydemir, kadınların inandıkları ve kendilerine güvendikleri takdirde her şeyin üstesinden geleceğine inanıyor.

Ev hanımı olan ve eşinden ayrıldıktan sonra 2’si üniversite, 1’i lise öğrencisi olan 3 erkek çocuğuna bakmaya başlayan Aydemir, dikiş nakış işiyle uğraşarak evinin geçimini sağlıyor. Aydemir, “Ev hanımıydım daha önce hiçbir şey bilmiyordum. Dikiş nakış kursuna başladım. Hayata daha sıkı bağlandım. Kimseye ihtiyacım olmadan, evimin geçimini, çocuklarımın bakımını sağlıyorum” dedi.



“Yarım bıraktığım okulları tamamladım"

Dikiş nakış kursuna başladıktan sonra sosyal çevresinin genişlediğini, bir şeyler üreterek kendisini iyi hissettiğini belirten Aydemir, “Bu kursa başladıktan sonra sosyal çevrem oldu. Hayata daha sıkı bağlandım. İnsanlarla tanışmak bir şeyler üretmek insana kendini iyi hissettiriyor. Maddi anlamda da ayaklarım üzerinde durabiliyorum. Bana çok şey kattı kendimi geliştirdim. Bir şeyler üretmek yani bir kadının yapamayacağı hiçbir şey olmadığını anladım. Yarım bıraktığım okullarımı tamamladım. Liseyi şuanda dışarıdan okuyorum. Bu işin kalfalık belgelerini aldım. Başka alanda da kendimi geliştirdim. Yemek üzerine de kurslara gittim. İş olarak da çalışıyorum. Şef aşçılık yaptım. Ama bu işi daha çok ilgimi çektiği için bunu üzerine yöneldim” ifadelerini kullandı.



“Her kadının bir becerisi vardır önemli olan kendilerine güvenmeleri”

Kadınlar isterse yapamayacağı şey olmadığını ve kendi ayakları üzerinde durabileceklerine inandığını ifade eden Aydemir, “Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok yeter ki kendilerine güvensinler. Her kadının mutlaka bir el becerisi, bir yeteneği kabiliyeti vardır. Önemli olan kendilerine güvenip, bununla uğraşıp bir yerlere başvurup, kendi ayaklarının üzerinde durabileceklerine inanıp bunu başarmalarını istiyorum. Tek yapacakları şey kendilerine güvenmek, hiç kimseye bağlı kalmadan yapsınlar denesinler. Ben yaptım iyi ki de yapmışım, iyi ki de hiç kimseye ihtiyacım yok şu an iyi ki de hala devam ediyorum. Daha iyi yerlere gelmek dileğiyle diyorum” şeklinde konuştu.

