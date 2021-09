Battalgazi’deki hizmet gezileri devam ediyor Başkan Güder: “Millete hizmet yolunda durmak yok, yola devam”

Battalgazi’de görev yapan bazı muhtarlar, Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden yatırımları gezdi. Gezi sonunda muhtarlarla bir araya gelen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Millete hizmet yolunda durmak yok, yola devam mottosuyla hareket ediyoruz” dedi.

Battalgazi’de görev yapan bazı muhtarlar, Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmet ve yatırımları üst açık tur otobüsü ile gezdi. Battalgazi’de hayat bulan yatırımları yakından tanıma fırsatı bulan muhtarlar, bu hizmet ve yatırımların baş mimarı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e özel teşekkürlerini iletti.



“Battalgazi’de iş ehlinde olunca, işin renginin değiştiğini gördük”

Gezi sonunda görüşlerini dile getiren Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdul Vahap Ortaç, “Bugün muhtar arkadaşlarımızla birlikte Battalgazi’de yapılan hizmetleri yakından tanıma fırsatı bulduk. Yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. İş ehlinde olunca, işin renginin değiştiğini gördük. Bilen ve istişare yapan insanların yaptığı işlerde güzel oluyor. Genelde karar mekanizmasında vatandaşlarımızın da olması, yapılan hizmeti çok daha güzel yerlere taşıyor ve ilçemizin rengini değiştiriyor. Battalgazi’de yapılan hizmetler diğer büyükşehirlerde yapılan hizmetler ile aynı. Malumunuz Amerika’da başkanlık dönemi iki dönemdir. İnşallah bir dönem daha Battalgazi’mizin güzel yarınları sizin elinizde olur. Birlikten her zaman güç doğar. Çünkü hiç kimse tek başına akıllı değildir. Biz size destek olacağız, siz bize destek olacaksınız. Tüm muhtarlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.



“Battalgazi’de yatırımlar artarak devam edecek”

Yapılan hizmet ve yatırımlarla Battalgazi’nin tercih edilen ilçeler arasında yer aldığına dikkat çeken AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Battalgazi Belediye Başkanımız göreve geldiği günden bu yana istişare ile ilçemizi yönetiyoruz. İlçemizde son 2 yılda neler yapıldığını hep birlikte gördük. Battalgazi’deki bu çalışmalar artarak devam edecek. Yapılan bu hizmetler ile Battalgazi’miz tercih edilen ilçeler arasında yer alıyor. Bu anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen Milletvekilimiz başta olmak üzere muhtarlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine, basınımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.



“Sorunları çözme noktasında dersimize iyi çalıştık”

Battalgazi’nin sorunlarını çözme noktasında derslerine iyi çalıştıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Muhtarlarımızın söylediği güzel bir söz var. Aslında yöneticilerin kulak vermesi gereken bir söz bence. ‘Akıllı insan, başkasının da aklını kullanıp yol yürüyen insandır.’ Biz yöneticilerde böyle olmalıyız. İstişare kültürüne önem vermeliyiz. Her şeyi bilemezsiniz ama her şeyi öğrenebilirsiniz. Bizler istişare kültürüne büyük önem veriyor ve Battalgazi’mizi böyle yönetiyoruz. 20012002 yıllarında AK Parti teşkilatına girdiğimiz zaman yani siyasetin mutfağına girdiğimiz zaman bize çok güzel bir tecrübe oldu. Bu tecrübeleri okullarda kazanamazsınız. Bu tecrübeleri edindikten sonra 303 bin nüfuslu Battalgazi’de göreve geldiğimiz zaman, bu ilçenin sorunlarını iyi biliyorduk. Dersimize iyi çalışmıştık. Bu sorunları çözmek için ekibimizle birlikte gecemizi gündüzümüze kattık. Gecemizi gündüzümüze katarken de hizmet ve yatırımlarımızda israf etmedik. Belediye olarak ekstra tedbirler aldık. Battalgazi Belediyesi olarak tasarruf tedbirlerini uygulamaktan hiçbir zaman vazgeçmedik” ifadelerini kullandı.



“Reklama değil, yatırım ve hizmete öncelik verdik”

Battalgazi’de birinci önceliklerinin hizmet ve yatırım olduğunu da vurgulayan Güder, “Malatya’daki tüm vatandaşlarımız şunu bilir, ben 2.5 yıllık zaman zarfı içinde reklama para harcamadım, harcamayacağım. Harcamadığım için çamur atanlar ve eleştirenler oldu. Biz bunlara kulak tıkadık ve her zaman önümüze baktık. Bana göre en güzel reklam hizmetlerimiz ve yatırımlarımızdır. Vatandaşlarımız yapılanları görüyor ve biliyor. Battalgazi’ye ne kazandırmak istediysek, toplumun her kesimine kulak verdik. Kısır çekişmelerin topluma bir faydası olmaz. Almış olduğumuz hizmet bayrağını daha yukarıları taşımak için dur durak bilmeden çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Biz milletimize hizmet için bu görevlerdeyiz. Hemşerilerimize en iyi hizmetleri sunmak için hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” ifadelerine yer verdi.



“Battalgazi büyürse eğer Malatya’da büyür”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, hizmetin önemini anlatarak, "Medeniyetin izinde Malatya’nın kalbinde olan Battalgazi’nin değişmesi ve dönüşmesi demek Malatya’nın dönüşmesi demektir. Siz kıymetli muhtarlarımızla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Medeniyetin izinde Malatya’nın kalbinde diye tarif ettiğim Battalgazi’nin değişmesi ve dönüşmesi demek, Malatya’nın değişmesi ve dönüşmesi demektir. Dolayısıyla Battalgazi’ye yapılan hizmet ve yatırımlar, Malatya’yı büyütüp geliştirmeye yöneliktir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulan AK Parti, insanın olduğu tüm noktaya hizmet götürmek için her zaman büyük gayret gösterdi. AK Parti kadroları da bunu her zaman kendine şiar edindi. Yapamayan arkadaşlarımız geriye çekildi, yapan arkadaşlarımızla yola devam ettik. Her daim de milletin desteğiyle yol yürüdük. İstikameti milletimizden aldığımız sürece Allah’ın izniyle yolumuz her zaman açıktır. Yerel yönetimlerde Belediyelerimiz, hizmet ve eser üretme yeridir. Bu ürettiklerini de gösterme yeridir. Malatya’da nereye adım atsak belediyelerimizin eserleriyle karşılaşıyoruz. Geride kalan 2.5 yıllık zaman zarfı içinde Başkanımız Osman Güder ile Battalgazi’miz çok hizmetlere ve yatırımlara kavuştu. Battalgazi hak ettiği hizmeti alıyor ve almaya da devam edecek. Eksiklikler tabi ki olabilir ama bunlar kısa sürede tamamlanacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.