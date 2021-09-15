Malatya'da ilköğretim haftası törenle kutlandı

Malatya’nın Darende ilçesinde düzenlenen tören ile ilköğretim haftası kutlandı.

Darende ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Nadir İlkokulu’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemine hitaben konuşma yapan Nadir İlkokulu Müdürü Mustafa Kızmaz, eğitimin önemine temas ederek, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstünde taşıyacak olan bakanlığımızın ortaya koyduğu 2023 hedefleri vizyonu ile buluşturacak temel unsurlar yine eğitimdir. Amacımız vatanını milletini seven, büyüklerini sayan, milli ve manevi duygulara sahip çıkan, kendine güvenen, vicdanlı ve adaletli nesiller yetiştirmektir” dedi. Törende öğrenciler şiirler okudu, gösteriler yaptı.

Törene İlçe Kaymakamı Ökkeş Sefa Türkoğlu, Belediye Başkanı İsa Özkan, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, okul müdürleri ve veliler katıldı.

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