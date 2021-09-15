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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da çölyak hastaları için glütensiz bisküvi tesisi açıldı

İHA

Malatya’da çölyak hastaları için glütensiz bisküvi tesisi açıldı

Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından çölyak hastaları için 'Glütensiz Bisküvi Üretiminde Kayısı Çekirdeği ve Dut Kullanımı' tesisi açıldı.
Malatya'da Glütensiz Bisküvi Üretiminde Kayısı Çekirdeği ve Dut Kullanımı tesisi açıldı. Tesiste çölyak hastaları için kayısı çekirdeğinden ve dut meyvesinden bisküvi üretimi gerçekleştirecek. Yapılacak bisküviler, katkı maddesi olmadan, kayısı çekirdeği ve dut ile tamamen doğal sağlıklı bir atıştırmalık olacak.

“Tamamen doğal katkısız sağlıklı bir atıştırmalık”
Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, özellikle çölyak hastalarına hitap eden doğal ve sağlıklı glütensiz bisküvi üretimi yapacaklarını ifade ederek, “Projemiz DAP Kalkınma İdaresinin desteklediği bir proje. Enstitümüzün son 4 yılda geliştirmiş olduğumuz katma değerli ürünler zincirine bir yenisini de eklemiş olduk. Glütensiz bisküvi üretiminde kayısı çekirdeğini ve dut kullanımı araştırılması projesiydi. Bununla biz özellikle çölyak hastalarına hitap edecek glütensiz bisküviler üretmiş olduk. Bu sadece çölyak hastaları için değil bütün insanlarımızın rahatlıkla kullanabileceği atıştırmalık olarak nitelendirdiğimiz güzel bir ürün olarak ortaya çıktı. Üretime bundan sonra devam edeceğiz. Üretim giderek artacak, rağbet gören bir ürün oldu. Yüzde yüz besin içerisinde kimyasal hiçbir katkı maddesi yok. Kayısı çekirdeği ve dut ile birlikte tamamen doğal katkısız sağlıklı bir atıştırmalık diyebiliriz” şeklinde konuştu.
Vali Aydın Baruş, kayısının Malatya için önemli katma değeri yüksek bir ürün olduğuna olduğunu ifade ederek, “Malatya için stratejik bir ürün çünkü Malatya tarım topraklarının yüzde 20’si kayısı ağaçlarıyla kaplı. Kayısı üretimi ve ticareti çok önemli bir role sahip sadece Malatya için de değil Türkiye’nin tarımsal ihracatında çok önemli bir role sahip ürün. Kayısı Malatya için önemli ama bu kayısı ürününü katma değerini yüksek bir hale getirmek Malatya ekonomisi için daha fazla gelir getiren bir kaynak için çalışmamız gerekiyor. Üretim safhasından itibaren Kayısı Enstitümüzün yapmış olduğu çalışmalar kayısının hasat edilmesinden sonra verimli bir şekilde değerlendirilmesi, mümkün olduğunca ürünü kaliteli bir şekilde piyasaya sunulması için yapmış olduğu çalışmalar çok değerli” dedi.

"Malatya hem sanayi hem de tarım kenti”
Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti iktidarında kayısının birinci öncelikleri olduğunu ve Malatya’nın hem sanayi hem de tarım kenti olduğunu belirterek, “Malatya için kayısı önemli. Malatya bir yandan sanayileşirken bir yandan da tarım kenti dolayısıyla bir tarımı da ihmal etmeden büyüyen tarımı da önemseyen bir iliz. Tarımda da en önemli gelirimiz kayısı. Kayısı üreticilerimiz her daim desteklenmiştir. Malatya’nın tarımda en önemli girdisi kayısıdır. AK Parti iktidarlarında kayısı birinci önceliğimiz olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla da kayısı üreticilerimiz her daim desteklenmiştir. Bundan sonra da kayısıyı çok önemli yerlere taşıyacağız. Glütensiz bisküvinin önemi bunun çölyak hastaları için bir kullanım alanı olmasıyla beraber ticarileşme noktasında da önemli bir başarıyı yakalayacak ürün olmasıdır. Malatya’da kayısıda katma değerli ürünlerin artarak devam etmesi önemli. İhracatçılarımızın sadece kuru kayısı ile değil kayısı mamulleriyle de ihracata yönelmesi önemli” ifadelerini kullandı.
Tesisin açılış programına, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK üyesi Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve çok sayıda STK başkanı katıldı.

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