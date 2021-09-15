İrfan Buz: Kazandığımız müsabakalarda gol yemedik



Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "En fazla golü yiyen 4 hafta da 2 müsabaka olduğunu belirterek, "Kazandığımız müsabakalarda gol yemedik. Şampiyonluk adayına kaybettik iyi oynamadık" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 4'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olarak, ligde ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı-siyahlı ekip, ligin 5'inci haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçın hazırlıkları Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti. Sakatlanan kaleci Ertaç Özbir ile Hafez takımdan ayrı düz koşu yaparak idmanını sürdürdü.

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör İrfan Buz, Beşiktaş maçında o gün kendilerinin istedikleri gibi sahaya yansıtamadıklarını kaydederek, "Agresif değişiklikten uzak kaldık. Fıtratımızda olmayan hep birlikte 45 oyuncu tam performansı göstermeyince penaltı pozisyonunda hakkınız neyse onun verilmesi lazım, açık ve net. Sadece VAR'da o gün statta olan herkes gördü, o görmedi bu kadar kolay olmaması lazım. Çok iyi, Beşiktaş iyi hazırlanmış, çok erken geri düştük. Gelen pozisyonunda penaltı pozisyonunda benim oyuncum Walles sakattı, bazı arkadaşlar bunu görmedi. Arkada bir kişi eksik oynadık, bir süre sürdü, oyuna giremedi ve erken gol yedik. 1-0 dakika 9 saniyede 20 şoku. Karşısında geriye düştük. Devre arasında daha fazla çıkmamız lazım, gelen 3 golden sonra Samet bizim oyuncumuz, burada şampiyon olduğumuz senede 17 yaşında alt yapıdan buraya çıktı. Gerçekten üstüne koyarak buraya geldi. Bu müsabakada olabilir, iyi oynadı geride kalan maçlarda Gaziantep karşısında. Genel anlamında biz bunu kabul ettik. Hatalarımızı gördük daha fazla çalışmamız lazım. Beşiktaş'ı bıraktık, Karagümrük 4-0 Adana Demirspor'u yendi. 6 müsabakamızda kazanmak istiyoruz. Allah'ın izniyle 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Şimdi takıma geldiğimizde oyuncularımız yavaş yavaş geliyor, adaptasyon süresi var, genç arkadaşlar var. O gençler hep buradaydı U-19'da oynuyordu ama şimdi Süper Lig'de oynuyorlar. Taşlar tam daha yerine oturması için zamana ihtiyacımız var. Bizim zaten takımın arkasında taraftarlarımız var. Bizim takımı hazırlarken, Adana Demirspor 4'lü oynadı. Farklı kaybetti. Sistemler üzerine uğraş veriyoruz zaman zaman siz oynadığınızda sahaya yansıtabiliyorsunuz, bazen de yansıtamıyorsunuz. En fazla golü yiyen 4 hafta da 2 müsabaka var. Kazandığımız müsabakalarda gol yemedik. Şampiyonluk adayına kaybettik iyi oynamadık. 4 maçtan iki maçı kazanıp tabi eksiklerimiz var, çalışmamız lazım 4 müsabakadan 6 puan aldık. Ne kadar gol yedik kime karşı gol yedik nasıl yedik. Hangi rakiplere karşı gol yemedik nasıl yedik. Kazanırken sistem değil, kaybederken sistem deplasman müsabakasında 3 tane stoperle. Sistemler değişebilir, topa karşı agresif değildik. Yarın kazandığımızda farklı bir sistemle kaybedebilirdik. Sonuçta puan ve puanlar almak zorundayız. Takım için o gün parametreler bakmak lazım hangi oyuncu var. Bunlarda önemli daha fazla oyuncularımdan daha agresif oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Kadromuzda taşlar yerine oturduğunda çok daha iyi olur. Bizim yerimizde 6 puan almak isteyen çok takım var ve biz bununla da yetinmiyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan görüntüler

İrfan Buz'un açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-09-15 19:05:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.