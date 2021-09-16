Malatya'da kumar baskını

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Malatya’da kumar oynayan 4 şahsa polis tarafından baskın düzenlenip para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, Battalgazi İlçesi Cezmi Kartay Caddesi’nde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynayan 4 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden idari para cezası uygulandı.

Kumar parası olan 200 TL muhafaza altına alındı. İşletmeci şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

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