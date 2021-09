İnönü Üniversitesi’nde öğrenciler için aşı merkezi kuruldu

Malatya İnönü Üniversitesi’nde 20202021 akademik yılın ilk gününden itibaren kurulan aşı merkezinde aşı olmak isteyen, öğrenciler ve personel randevu almadan, istedikleri aşıyı vurulabiliyor.

Malatya İnönü Üniversitesi’nde aşı olmak isteyen öğrenciler ve personeller, sistem üzerinden gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra sağlık görevlilerinin gözetiminde aşılarını yaptırabiliyor. Aşı merkezi ile aşılama oranının her geçen gün artacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “ Aşı merkezini hizmete açtık. Şimdi çok kolay bir şekilde öğrencimiz öğle yemeğine geldiğinde ya da diğer zamanlarda saat 09.0016.00 arası her gün burada ister Sinovac isterse Biontech aşısını randevusuz yaptırabilecek. Üniversitemizde aşı ihtiyacı, test merkezlerimiz, öğrencilerimizin personellerimizi sürekli hizmetinde olacak” dedi.

“Öğrencilerimizin ve personelimizin aşılı olması en önemli tedbirimiz”

Akademik yıl açılmadan iki hafta önce yoğun kontrollere başlandığını ve pandemiye yönelik tedbir kılavuzu oluşturduklarını belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Yoğun kontroller iki hafta önce üniversitemizin girişlerinde başlatmıştık. 3 kademeli kontrol yapıyoruz. Birinci kademe, tranbüse, otobüse binerken, ikinci kademe, üniversitenin bütün girişlerinde ve otobüs duraklarında gerek HES kodu gerekse aşı kartı kontrolü yapıyoruz. Üçüncü kademe bütün birimlerin binaların girişlerinde HES kodu ve aşı kartı kontrolü yapıyoruz. Bir kitapçığımız var sağlıklı yerleşke kılavuzu kitapçığı 20202021 eğitim öğretim yılında üniversitemizde pandemiye yönelik alacağımız bütün tedbirleri kılavuz halinde, hangi birimde hangi binada, hangi alanda nasıl tedbir alacağımızı açık net olarak ifade ediyor. Bu kitapçığımız doğrultusunda bütün birimlerimiz üzerlerine düşeni en iyi şekilde yerine getirecek. Öğrencilerimizin ve çalışan personelimizin aşılı olması en önemli tedbirimiz. Üniversitemizin akademik ve idari personeli içerisinde aşı oranı oldukça yüksek.” ifadelerini kullandı.

"Test ve aşı merkezimiz öğrencilerin ve personellerin hizmetinde olacak”

Öğrenciler ve personellere aşı kolaylığı, sağlamak için İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığı(MEDİKO)’da aşı merkezini açtıklarını ve dileyenlerin belirli saatler arasında istedikleri aşıyı yaptırabileceklerini ifade eden Rektör Kızılay, “Turgut Özal Tıp Merkezinde aşı merkezimiz vardı. Daha kolay olsun, randevusuz, ücretsiz, öğrencilerimiz hemen istedikleri zaman gelsinler aşı yaptırsınlar diye MEDİKO binamızda aşı merkezini hizmete açtık. İki gündür 30 üzerinde öğrencimiz burada aşı oldu. Çok kolay bir şekilde öğrencimiz öğle yemeğine geldiğinde ya da diğer zamanlarda saat 09.0016.00 arası her gün burada ister Sinovac ister Biontech aşısını randevusuz yaptırabiliyor. Kendi üniversitemizde aşı ihtiyacı, test merkezlerimiz, öğrencilerimizin personellerimizi sürekli hizmetinde olacak. Çünkü biz aşı yaptırmamış öğrencilerimizden ve personellerimizden haftanın iki günü PCR kontrolü başladık istiyoruz. Bütün öğrenci ve personelimize öncelikle aşı olmaları tavsiye ediyorum. Eğer aşıdan aşırı kaygı, aşı korkusu, aşı endişesi taşıyorlarsa bu zaman onların da PCR kontrollerini yaptırarak sonucunu bize getirmesini istiyoruz. Kontroller aralıksız sürecek ve istisnasız herkese uygulanacak. Üniversitemizin yöneticileri, çalışanlar, öğrenciler ve misafirler olmak üzere istisnasız herkesin kontrolleri yapılacak ve riski olanlar binamızdan adım atmayacaklar” şeklinde konuştu.

Öğrencilerimiz ve personelin riskli çıkması halinde gerekli yönlendirmeleri yapacaklarını vurgulayan Rektör Kızılay, “Öğrencilerimizden birisinde risk çıkarsa, sadece Korona virüs değil, virüslü birisiyle temas da bir risk çıkarsa o zaman birimlerimizin içine giremeyecek. Bu öğrencimiz için gerekli öneriler, yönlendirmeler yapılacak. Hastaneye gönderilmesi gerekiyorsa hastaneye göndereceğiz. Karantina için evine veya kaldığı yere göndermek gerekiyorsa göndereceğiz. Yani öğrencimizi bilinçlendirerek anlatarak, ortaya çıkan riske göre ne yapması gerekiyorsa onu yaptıracağız. O riskli tabloya göre uygulamada gerekeni yapacağız” dedi.

