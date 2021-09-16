4 milyon 466 bin TL maliyetle güneş enerji santrali ilçeye umut oluyor

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden olup, ilki Mollakasım Mahallesi’nde ki 20 dönümlük alanda hizmete sunulan 4 Milyon 466 Bin TL maliyetli Güneş Enerji Santrali, bir yılda 1344,88 MWh elektrik üretimini sağlayarak bölgenin elektrik ihtiyacının karşılanmasına ciddi bir destek sağladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üst seviyede faydalanmak amacıyla Yeşilyurt’un farklı noktalarına Güneş Enerji Santrallerini yaygınlaştırmayı hedefleyen Yeşilyurt Belediyesi, Mollakasım Mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait 20 dönümlük alanda 990 KW gücünde Güneş Enerji Santrali kurdu.

27 Ağustos 2020 tarihinde Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığından alınan izin doğrultusunda üretime başlayan Güneş Enerji Santrali, her biri 200 panelden oluşan 20 grup halinde toplamda 4.000 adet panelle birlikte enerji üretimine geçti.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm aşamaları yakından takip edilen Güneş Enerji Santralinde üretilen enerjinin şebekeye iletimini sağlamak için 1.6 kilometre uzunluğunda enerji nakil hattı yapımı ve tüm kamulaştırma işlemleri ise Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Yeşilyurt’u enerji yatırımlarında bölgesinde markalaştırmak için bu yöndeki yatırımlara ağırlık veren Yeşilyurt Belediyesine maliyeti 4 Milyon 466 Bin TL olan Güneş Enerji Santrali bir yılda 1344,88 MWh elektrik üretimi yaparak bölgenin aydınlatma başta olmak üzere ev ve işyerlerinin elektrik ihtiyacının karşılanmasına önemli destekler sunuyor.

Doğada bir ton karbondioksit gazın temizlenmesi için 45.000 ağaç gerektiği ön plana alındığında, Güneş Enerji Santralinde bugüne kadar 940 ton karbondioksit gazın doğaya salınımını engellenerek çevre kirliliğinin önlenmesine de katkıda bulunuldu.

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