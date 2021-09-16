Malatya’dan Kırşehir’e Ahi fidanı

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Malatya’dan Kırşehir’e gidip, "Ahi Evranı Veli Anma Etkinlikleri” ne katılan gençler, kardeşlik ormanında Malatya adına fidanlar dikti.

"Ahi Evranı Veli Anma Etkinlikleri, Genç Ahiler Buluşuyor" projesi kapsamında Ahi Evran Kardeşlik Ormanında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde, Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi gönüllüleri fidan dikerek, çevre faaliyetine katkıda bulundu.

Malatya adına fidanlar diken Beydağı Gençlik Merkezi gönüllüleri Malatya’ya döndü.

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