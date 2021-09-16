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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul servis araçlarına ortak denetim

İHA

Okul servis araçlarına ortak denetim

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafiğe katılan okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek için Malatya Valiliği tarafından oluşturulan komisyon, servis araçlarını denetlemeye başladı.
Malatya Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığınca hazırlanan eylem planı doğrultusunda 20212022 eğitimöğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürebilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla "Okul Servis Araçları ve Personeli Denetleme ve Bilgilendirme Komisyonu" oluşturuldu.
Oluşturulan komisyon tarafından 91.000 Dev Öğrenci Ortaokulu önünde okul servis araçları ve personelinin ilgili yönetmeliğe uygun olarak faaliyet gösterip göstermediği denetlendi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Murat Dilek ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Baş Polis Memuru Bekir Ferik tarafından okul servis araç şoförlerine trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak, okul servis araçlarının yönetmeliğe uygun olarak faaliyet gösterip gösterilmedikleri denetlendi. Denetim esnasında Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Dilek ve Baş Polis Memuru Ferik tarafından Okul Servislerinde bulunan öğrencilere yönelik trafik ve trafik kuralları ile Covid19 tedbirleri kapsamında bilgilendirme seminerleri yapıldı. Denetleme sonunda Jandarma ve Emniyet tarafından okul servis araçları ve trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Eğitim ve denetim faaliyetlerinin ilgili tüm kurumlar tarafından 20212022 eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceği öğrenildi.

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