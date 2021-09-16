Yeni Malatyasporlu Walter: Burada olmaktan çok mutluyum



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın sahasında oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ederken, yeni transferlerden forvet oyuncusu Walter Bwalya, "Herkes yüzde yüz performans göstermeye çalışıyor. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 5'inci haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçın hazırlıkları Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti. İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan forvet oyuncusu Walter Bwalya, sarı-siyahlı takımın kendisine sunduğu teklifi kabul ederek, takıma geldiğini ve Süper Ligde oynayan arkadaşlarından dolayı ligi bildiğini anlattı. Bwalya, "Mısır ligini yeni bitirdim, sadece 15 gün dinlenme izni bulabildim. Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyemem ama tabii kendimi hazır hissediyorum. Hazır olup olmadığımın kararını hoca verecek. Takım iyi arkadaşlardan oluşuyor ve iyi bir arkadaşlık ortamı var. Bende çok memnunum. Herkes yüzde yüz performans göstermeye çalışıyor. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan görüntüler

Walter Bwalya'nın açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-09-16 15:37:53



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