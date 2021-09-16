Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe buluşması için basın toplantısı gerçekleştirildi Gürkan: “Arslantepe Malatya’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak”

Malatya’da, 1719 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan "Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması" basın toplantısıyla tanıtıldı.

Düzenlenen basın toplantısına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, STK Temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Kültürel değerlerin korunmasının çok önemli olduğunu belirten Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “Fırat Kalkınma Ajansı olarak Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde ilimizin kültürel değerlerinin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve bu tür etkinliklerle gelecek olana misafirlere şehrimizin tanıtımını sağlayacak. Arslantepe’nin Dünya Kalıcı Kültür Mirası listesine girmesi gibi çok önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu anlamda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.



"Arslantepe’de hareketlilik başladı"

Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Danya Kültür Mirası Kalıcı Listesine alınmasının çok önemli olduğunu vurgulayan İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, “Arslantepe Höyüğü Dünya Kültür Mirası Kalıcı listesine alındı. Sayın Başkanımızın önceki dönemlerde başlatmış olduğu çalışmalar bugün de Arslantepe Buluşması temasıyla devam ediyor. Arslantepe’nin UNESCO Kalıcı Listesine girmesi şehrimizde ciddi bir hareketlilik başlattı. İnşallah bunu önümüzdeki yıllardan itibaren daha güzel noktalara getirmeyi planlıyoruz. Bu etkinliğin Malatya’mızın turizminin hareketliliği noktasında faydalı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



“Arslantepe insanlığın ortak mirası”

Arslantepe’nin insanlığın ortak mirası olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Arslantepe bizim ortak mirasımız, insanlığın ortak mirası. Özellikle Malatya’nın Türkiye’ye ve dünyaya açılan kapısı olarak görüyoruz. Malatya’mızı daha güzel günlere taşıma noktasında birlik ve beraberlik içerisinde Malatya’mızı, Arslantepe’mizi Malatya’mızın bulunan tarihimizi, kültürümüzü ve medeniyetimizi tanıtmak üç gün il dışından gelen misafirlerimizi de Malatya’mızda ağırlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın üzerinde titizlikle durduğu çalışmanın bugün meyvesini, semeresini almış olduk. Arslantepe UNESCO kalıcı listesine girmiş oldu. İnşallah biz tüm birim ve kurumlar olarak üzerimize düşen yükümlülük ve sorumluluğu yerine getireceğiz. Gerçekleştirilecek olan etkinliğin Malatya’mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.



“Malatya’nın tanıtımına katkı sağlayacak”

Gerçekleştirilen organizasyonun çok büyük olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise yaptığı konuşmada, “Büyük bir organizasyon ve yıllardır Malatya’da bu ölçekte bir organizasyon yapılmamıştı. İnşallah bu yıl Malatya’nın Fethi’nin 920. Yıl dönümü nedeniyle başlatılan bu etkinlik bundan sonrada ülke genelinde ve uluslararası platformlarda Malatya’nın tanıtımına, Malatya’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin görülmesine vesile olacaktır. Şehrimiz son yıllarda özellikle Belediyelerimiz çalışmaları ve Bakanlıklarımızın destekleriyle gerçekten büyük yatırım ve hizmetler gerçekleştirilmekte. Bu yıl özellikle Arslantepe’nin UNESCO Kültür Varlıkları Kalıcı Listesinde yer alması ile birlikte yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimiz Malatya’ya gelmeye başlayacaklardır. Malatya’mızın tanıtımına çok güzel bir imkân sağlanmış olacak. Bu organizasyona öncülük eden Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Arslantepe insanlık medeniyetinin Malatya’da başladığının tescilidir”

Son olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Arslantepe Buluşması’nın Malatya’mıza, Ülkemize ve Dünya insanlığına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hacı Bayramı Veli şöyle der, ‘İnsan taşın toprağın içerisinde şehri inşa ederken esasında kendini inşa eder. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk olanın şehri gülistan olur’ der. Dolayısıyla bizim gönlümüz aşkla doludur. Malatya aşkıyla, Malatya sevdasıyla doludur. Malatya birliğin, beraberliğin, güzelliğin temayüz etmesi Malatya’daki diğer işlerin çok kolay yapılması anlamındadır. Bir toplumda, bir şehirde birlik ve beraberlik olduğu müddetçe o şehir ileriye gider. Malatya şu anda Türkiye’nin parlayan yıldızıdır. İnşallah en kısa zamanda Dünya’da parlayan bir yıldız olacak. Biz Malatya’yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehir diye tarif ediyoruz. Bu şehirde geçmişte insanlık medeniyeti kurulmuştur. Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültür Merası Kalıcı Listesine girmesinin temel esprisi insanlık medeniyetinin Malatya’da başladığının tescilidir. Arslantepe Malatya’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Anadolu’nun fethi Battalgazi Sancağında başlamıştır. Malatya, İnsanlık Medeniyetinin başladığı, Kahramanlık destanları ile ilim ve irfan destanlarının yazıldığı bir şehirde Şehrül Emin olarak görev yapıyoruz.

Şehrimize bir taraftan sosyal ve kültürel anlamda hizmet yaparken bir yandan da altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemeleri konusunda da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Genel ve yerel yatırımlar açısından Malatya Türkiye’de en fazla yatırım alan illerin başında gelmektedir. Biz Malatya’yı hep birlikte Mazisine layık istikbale hazırlamakla mükellefiz, mecburuz. Çünkü geçmişimiz medeniyet destanı yazmış, kahramanlık destanı yazmış, ilim irfan destanı yazmış. Yerel Yöneticiler olarak burada hizmet destanları yazmakla mükellefiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan konuşmasının devamında Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması programı hakkında da katılımcılara bilgiler aktararak basın mensuplarından gelen soruları cevapladı.

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