Malatya’da çifte gökkuşağı

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Malatya’da aniden yağan yağmurdan sonra "çifte gökkuşağı" oluşması dikkat çekti.

Yağmurdan sonra güneş doğmaya başladığında, Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Yeşilevler kavşağı mevkiinde çifte gökkuşağı fotoğraflandı. Çifte gökkuşağını görenler, ortaya çıkan manzaranın keyfini sürerken, ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu belirtti.

Şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, doğada çifte gökkuşağının pek sık rastlanan bir görüntü olmadığını da kaydetti.

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