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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki katlı evde çıkan yangın korkuttu

İHA

İki katlı evde çıkan yangın korkuttu

Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nde iki katlı evde meydana gelen yangında evin birinci katında maddi hasar oluşurken, ikinci katı ise kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Akçadağ ilçesine bağlı Çatalbahçe Mahallesi'nde Hamit Yücekaya’ ya ait iki katlı evde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Darende ve Akçadağ itfaiye amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın sonucu evin 2’nci katı tamamen kullanılmaz hale geldi. Evin birinci katında ise maddi hasar oluştu.
Meydana gelen yangında hane halkı kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Evde kiracı olarak Erhan Caniş ‘in oturduğu ve yangında ev halkının dışarı çıkması nedeniyle evde oturanlarda bir şey olmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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