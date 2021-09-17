Malatya’da korona virüs vakaları artışa geçti kent, risk haritasında kırmızıya büründü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, en çok vaka artışının yaşandığı iller arasında gösterdiği Malatya, hayat eve sığar uygulamasındaki risk haritasında da kırmızıya büründü. Vakaların arttığı kentte, hastanelerde de ciddi yoğunluğun yaşandığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medya hesabından ‘Şimdi daha da dikkatli olmalısınız’ diye uyardığı 10 ilden biri olan Malatya’da risk haritası tamamen kırmızıya döndü. 410 Eylül arasında vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok arttığı illerden olan Malatya’da her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı ise 365,44 oranına yükseldi. Açıklanan verilere göre günlük ortalama 400’ün üzerinde yeni vakanın çıktığı kentte covid19 aşılama oranı ise yüzde 80.5 oldu.

Vaka sayılarının her geçen gün artması nedeniyle hastanelerde ek servislerinde açıldığı öğrenilirken, yetkililer halka korona virüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda buluyor.

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