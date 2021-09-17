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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASELSAN Anaokulu törenle açıldı

İHA

ASELSAN Anaokulu törenle açıldı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi’nde yapılan ASELSAN Anaokulu açılış töreni gerçekleştirildi.
24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrası, ASELSAN’ın desteği ve Aselsan Sosyal İnovasyon Liderleri Derneği depremde hasar gören Kurucuova Anaokulu’nun onarılması için başlattığı kampanya ile onarımı tamamlanan okul eğitime açıldı. ASELSAN Anaokulu’nun açılış törenine, Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı ve ASİL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Karataş, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı ve ASİL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Karataş, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin açılış konuşmalarının ardından Vali Aydın Baruş konuşma gerçekleştirdi.
Baruş yaptığı konuşmada, “Türkiye çok büyük bir ülke. Türk milleti çok büyük bir millet. Türk milletinin büyüklüğünü bugünkü manzaradan çok daha iyi anlayabiliriz. Ülkemizde 24 Ocak 2020 yılında Elazığ merkezli bir deprem yaşadık ve bu depremden ilimiz de etkilendi. Can kayıplarımız oldu, yaralanan vatandaşlarımız oldu ve çok sayıda binamız ağır hasar gördü. Eğitim binalarımız da bu binalar arasındaydı. Deprem bölgesine uzak olmasına rağmen Doğanşehir ilçemizde de deprem riski bakımından riskli olan okul binalarımızın yıkımına başladık ve Doğanşehir ilçemizde 5 okul binamızın bu kapsamda olduğu tespit edildi. Bu binalarımızdan bir tane Çığlık mahallemizde ilkokulortaokulumuzun birlikte faaliyet göstereceği Abuzer Güngör İlkokulOrtaokulumuzu inşa ediyoruz, İbrahim Güngör hayırseverimizin katkılarıyla inşallah inşaat çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda da tamamlayarak hizmete açacağız. Diğer taraftan Kurucaova mahallemizde bir ilkokul binamızı bitirdik 8 derslikli. İnşallah şu anda birlikte eğitim veren İlkokul ve ortaokulumuzun ortaokul kısmını ayırarak o binada faaliyete başlayacağız. 3 okulumuzla ilgili de etüt çalışmaları bitti. İnşallah onları da en kısa zamanda ihale ederek Doğanşehir’in eğitimine kazandıracağız. Milletimizin büyük bir millet olduğunu ifade etmiştim konuşmamın başlangıcında. Bu deprem olduğunda Türkiye’nin dört bir tarafından ekonomik durumu ne olursa olsun bütün insanlarımızın yüreğini ortaya koyarak bize göndermiş olduğu yardımlar bizi ferahlattı. Depremin vermiş olduğu sıkıntıyı hafif atlatmamıza vesile oldu. Çünkü sıkıntılı anlarda kardeşimizin milletimizin her bir ferdinin sizin yanınızda olduğunu hissetmek kadar insana ferahlık veren, onu rahatlatan bir ruh hali yoktur. Yine Antalya’da, Muğla’da, Aydın’da ormanlarımız yandığı zaman yüreğimiz yandı millet olarak. Batı Karadeniz’de sel geldiği zaman Kastamonu’da, Bartın’da, Sinop’ta sanki kendi evlerimizi su basmış gibi üzüldük ve elimizden gelen bütün yardımları afete maruz bölgelere Malatya olarak gönderdik, ülkenin dört bir tarafındaki insanlar da gönderdi. Bugün de bu büyük milletin, büyük insanlarının Kurucaova Mahallemize bahşetmiş olduğu güzel bir okulun açılışını yapıyoruz. Ankara neresi, Malatya’nın Kurucaova Mahallesi neresi. Belki bu beldenin bu mahallenin ismini duymayan çoktur. Ankara’da ve bu mahallede anaokuluna devam etmesi gereken çocuklarımızın güzel bir yuvaya ihtiyacı olduğunu bilmeyen de çoktur. Ama Türk Savunma Sanayi’nin iftiharı ve güzide bir kurumu olan ASELSAN’ ın değerli yöneticileri o övündüğümüz firmanın büyük yürekli insanları, çalışanları Malatya’da böyle bir ihtiyacın olduğunu gördüler ve bu anaokulunu inşa etmeye karar verdiler” ifadelerini kullandı.
Doğanşehir’deki eğitim durumuyla ilgili de bilgi veren Baruş, “Doğanşehir ilçemizde 56 okulumuz ve 7200 öğrencimiz var. 563 öğretmen arkadaşımız bu çocuklarımıza eğitim veriyor. Anaokulu eğitiminde Doğanşehir hem Malatya ortalamasının hem de Türkiye ortalamasının üzerinde bundan gurur duyuyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek ASELSAN Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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