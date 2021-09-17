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Yeşilyurt'ta Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı

İHA

Yeşilyurt'ta Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı

T.F.F.3.Lig 2.Grupta 3 puanla 9.sırada yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 19 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kocaeli Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
T.F.F.3.Lig 2.Gruptaki ilk galibiyetini kendi sahasında ki İstanbul Şile Yıldız karşılaşmasında elde eden Yeşilyurt Belediyespor, hafta sonunda ki Darıca Gençlerbirliği maçına odaklanırken, Teknik Direktör Hayati Palancı yönetiminde moralli bir ortamda geçen çalışmalar sona erdi.
TuruncuYeşilli ekipte morallerin üst düzeyde olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Muzaffer Çelik, Darıca Gençlerbirliği maçından umutlu olduklarını söyledi.
Yeni sezonda Malatya’ya yakışan sonuçlar almak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Muzaffer Çelik, takımda birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğunu vurguladı. Çelik, “ İyi ve karakterli oyunculardan kurulu bir takım hüviyetine sahibiz. Takımda birlikteliğin üst seviyede olması hepimizi mutlu ediyor. Kısa bir zaman diliminde kurulan bir kadro olmasına rağmen futbolcular arasındaki birliktelik havası bizleri gelecek haftalar için umutlandırıyor. İlk haftadaki Düzce maçında talihsizlik yaşadık, takımımız sahada iyi mücadele etmesine rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldık. Kendi sahamızda 10 kazandığımız Şile Yıldız maçında ise üzerimizdeki şansızlığı attık, oyuncularımız sahada iyi mücadele ederek alın terlerinin karşılığını aldılar. Taraftarlarımızın içi rahat olsun bu takım çok iyi yerlere gelecektir. Yönetim Kurulu, teknik ekibi ve futbolcular olarak hepimiz bu işe inandık, elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz Malatyalıyız, bu takımın başarısı Malatya’nın başarısıdır. Yeşilyurt Belediyespor, tüm Malatyalıların takımıdır. Yeni Malatyaspor’da, Yeşilyurt Belediyespor’da bu kentin ortak değeridir, herkesin sahip çıkmasını ve desteklemesini ekliyoruz. Taraftarlarımız çok iyi bir takım ve çok güzel maçlar izleyecekler, biz buna yürekten inanıyoruz. Bütün maçlarımızda taraftar desteğini yanımızda görmek istiyoruz. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız canla başla çalışıyorlar, sahada alın teri döküyorlar, biz onların mücadelesini yakından görüyoruz ve takdir ediyoruz. İnşallah Darıca Gençlerbirliği maçından güzel bir sonuçla dönerek önümüzdeki haftalar için daha güzel bir hava yakalayacağız” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediyespor’da moralli bir ortamın olduğunu söyleyen futbolcu Burçin Yüksel de, “Şampiyonluk için bir kadro kuran Düzce önünde gerçekten çok iyi mücadele ettik, talihsiz bir maç kaybettik, çok üzüldük. Ama o maçta takım içindeki inancı ve azmi hepimiz gördük, sahada elimizden geleni yaptık ancak olmadı. Geçen hafta kendi evimizde 10 kazandığımız Şile Yıldız maçında iyi mücadele ederek 3 puanı almayı bildik. Birçok takımın kısa vadede başaramayacağı arkadaşlık ortamını biz yakaladık. Genç oyuncularımız çok saygılı, tecrübeli oyuncular takımı sahipleniyor. Takımdaki bu güzel atmosfer bir yandan bizi motive ederken diğer taraftan başarılı yarınların habercisi olarak ta görüyoruz. Takımımızı hak ettiği konuma ulaştırmak için çok çalışıyoruz, inşallah bu gayretimizin karşılığını alırız. Sezon hazırlıklarına geç başlayan bir ekip olmamıza rağmen kısa zamanda çok iyi bir ekip olduk, bulunduğumuz grupta üst sıraları zorlayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Takımda kısa zamanda çok iyi bir arkadaşlık ortamının oluştuğuna dikkat çeken Yeşilyurt Belediyespor Takım Kaptanı Erhan Gözetlik ise “ Sezon hazırlıklarına geç başlamamız nedeniyle fiziksel anlamda bir takım sıkıntılar yaşadık, ilk iki maçımızda bunu gördük. Düzce ile oynadığımız ilk hafta maçında iyi mücadele etmemize rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldık ancak eksikliklerimizin görülmesi açısından bir fırsat oldu. Şile Yıldız maçında istediğimiz galibiyete iyi mücadele ederek ulaştık. Bu maçta fiziksel açıdan biraz daha iyi olduğumuzu sahaya yansıttık. Eksikliklerimizin giderilmesi bakımından kısa zamanda çok iyi mesafe aldık, çok iyi çalışıyoruz. Rakiplerimizle aynı seviyeye gelmek için gerek hocamız gerekse de futbolcu olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz. Tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan güzel bir ekip kuruldu. Dört yıldır bu takımın formasını giyen bir futbolcu olarak Yeşilyurt Belediyespor’un çok güzel bir imajının olduğunu özellikle belirtmek isterim, bunu herkesin bilmesi lazım. Bu kulüpte görev alan teknik ekipler ve futbolcular “hakkımızı maddi ve manevi olarak aldık Allah razı olsun” diye sezon sonunda ayrılıyorlar. Kulübümüzün bu düzgün imajı buraya gelmek isteyen futbolcular içinde teşvik edici bir durumu ön plana çıkartıyor. Kulübün yapısına uygun oyuncuların transfer edilmesi de adaptasyon sürecinin kısalmasına neden oluyor. Futbolcularda kulübümüzün yapısını bildikleri için hemen uyum sağlıyorlar. Malatyalı bir futbolcu olarak gelen tüm oyunculara en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Takımda şu anda çok iyi bir ortam var, birliktelik ruhumuz iyi bir düzeyde. Hafta sonunda ki maçta ta elimizden geleni yapacağız, terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Malatya’ya 3 puanla dönmek içinde elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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