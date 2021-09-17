Yaşlı kadının imdadına hava ambulansı yetişti

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Malatya’da solunum yetmezliği rahatsızlığı geçiren yaşlı kadın, hava ambulansı ile Malatya’daki hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesinde solunum yetmezliği rahatsızlığı geçiren Mukaddes Çiftçi (82) 112 ambulansıyla Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan kontrolde Çiftçi’nin tam donanımlı hastaneye gitmesi gerektiği şeklinde rapor verildi. Çiftçi için Malatya 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Çiftçi, Darende Stadı'na inen ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedaviye alınan yaşlı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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