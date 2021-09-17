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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tümörlü hasta başarı ameliyat ile sağlığına kavuştu

İHA

Tümörlü hasta başarı ameliyat ile sağlığına kavuştu

Sağlık Bakanlığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev alan akademisyenler kendi branşlarında tıbbi ve cerrahi müdahalelere devam ediyorlar. Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah Emre Taçyıldız, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gökçe ve Op. Dr. Eray Tekirdaş, bu kez 50 yaşında bir bayan hastanın beynindeki7x5x6 cm boyutunda ki tümörü başarı ile alarak, hastayı sağlığına kavuşturdu.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, sözü edilen ameliyatı değerlendirip, MTÜ Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık hizmetlerini güçlendirmeye yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Karabulut, “MTÜ Tıp Fakültesi olarak güçlü ve donanımlı akademik kadromuz ile sağlık hizmetlerinde çeşitliliğin ve verimin artması konusunda gayret gösteriyoruz. Özellikle Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kalp Damar Cerrahisi, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Merkezi, Çocuk Hastalıkları ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetleri, Kardiyoloji ve İnvaziv Kardiyoloji Ünitesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) öne çıkan hizmetlerle ilimizde sağlık hizmetine değer katıyoruz. Akademisyenlerimizin gerçekleştirdiği bu önemli operasyonlar aynı zamanda öğrencilerimiz için örnek teşkil ediyor, bu anlamda öğrencilerimizi donanımlı hekimler olarak yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.
7x5x6 cm boyutunda ki tümörü 4 saatlik bir operasyon sonucunda başarı ile aldıklarını ifade eden, MTÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Gökçe, “Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniği olarak aramıza yeni katılan öğretim üyeleri ile birlikte daha önce hastanemizde yapamadığımız beyin tümörleri, kompleks spinal cerrahi gibi ameliyatları artık başka kuruma sevk etmeden hastane bünyesinde yapmak istiyoruz. Yakın zamanda ihtisaslaşmış alt merkezler kurarak diğer ameliyatları da yapabilir düzeye gelmek istiyoruz tüm enerjimizi ve planlamalarımızı bu amaca yoğunlaştırdık” ifadelerini kullanarak, pandeminin etkisinin de azalması ile birçok branşta, hizmet çeşitliliğini ve kalitesini artırmayı planladıklarını belirtti.
Beyin ve sinir cerrahisi gibi birçok alanda üst düzey hizmet verme amacında olduklarını ifade eden Gökçe, “Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, omurga yaralanmaları, omurilik tümörleri, omurganın çok sık görülen bel fıtığı, boyun fıtığı, bel kaymaları, omurga eğrilikleri, çocukluk yaş grubu beyin ve omurilik hastalıkları, beyin damar hastalıkları, omurga stabilizasyon ameliyatları güçlenen akademik kadromuzla daha etkili ve verimli yapılacaktır” şeklinde konuştu.
Gökçe, “Bu anlamda gerçekleştirilen çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen başta rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve başhekim Doç. Dr. Serdar Deniz olmak üzere tüm hastane çalışanlarına sınırsız destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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