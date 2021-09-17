Arslantepe buluşmaları başladı Gürkan: “Malatya marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor”

Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları programı başladı. Üç gün sürecek olan Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok etkinlik düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri, İnönü ve Turgut Özal Üniversiteleri, Tarihi Kentler Birliği ve Fırat Kalkınma Ajansı katkılarıyla Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları İl Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen yoğun katılımla açılışı yapıldı.

Açılış programında protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Programda ilk olarak Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder konuştu. Güder, “1930 yılından başlayan büyük emekler harcanarak daha sonrasında siyasilerimizin ve yerel yöneticilerimizin desteğiyle 2014 yılında UNESCO geçici listesine alının ve nihayetinde 2021 yılı Temmuz ayında UNESCO kalıcı listesine alınan Arslantepe’nini tanıtımı için buradayız. Tarih ve kültürler oluşurken ömürler adanıyor. Ömürler adanarak medeniyetler oluşturuluyor. Oluşturulan Medeniyetler insanla paylaştıkça anlam kazanıyor. 24 Temmuzda biz bunu insanlıkla paylaşmış olduk. Bunun insanlığın ortak mirası olduğunu ifade etmiş olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte Arslantepeyi merkeze koyarak Malatya’daki tarihi, kültürü, gastronomiyi ve kayısı birçok yönüyle Malatya’mızı en güzel şekilde ulusal ve uluslararası anlamda temsil edeceğiz” dedi.

Malatya’mızda son yıllarda kültür ve sanat alanında çok güzel gelişmeler yaşandığını belirlen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Özellikle ülkemizde ve bölgemizde tarihe çok ciddi katkılar sunuldu ve tarihi yapılarımız, tarihi değerlerimiz bir bir ön plana çıkartılarak tanıtılmaya başlandı. Daha önceden çalışılmamış emek verilmemiş bütün değerler son yıllarda yapılan çalışmalarla doğal ve tabi güzelliklerimizin yanında tarihi birçok varlığımızı hem kendi insanlarımıza hem de yurt dışından gelen misafirlerimize tanıtıyoruz. İnşallah UNESKO kalıcı listesine giren Arslantepe kayısı gibi dünya tarafından bilinen bir merkez olacak. Malatya’mızın tanıtımına Arslantepe büyük katkı sunacaktır” şeklinde konuştu.

Arslantepe Buluşmalarının dolu dolu geçeceğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Şehrimizi tarif ederken İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadoluyu Anayurt yapan destan şehir diye tarif ediyoruz. Yüzyılların, binyılların getirmiş olduğu medeniyetler birikimler ve uygarlıklar bu coğrafyada zuhur etmiştir. Bu coğrafyada bunları gün yüzüne çıkarma gayretindeyiz. Çünkü bunlar insanlığın ortak mirasıdır. İnsanlar ve ülkeler medeniyetleri ortaya çıkarmak için kazı yaparken biz göz göre göre medeniyetlerimizi yok etmeye ve kendi haline terk etmişiz. Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmalarının temel amacı Malatya’nın tarihi ve kültürünün inkişaf ettirilmesi, gün yüzüne çıkarılması günümüz insanına öğretilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Şehirler insanlar gibidir insan taşın toprağın içerisinde şehri inşa ederken esasında kendisini inşa eder diyor Hacı Bayramı Veli. Gönlü taş olanın şehri taş olur, gönlü aşk olanın şehri gülistan olur diyor. Bizim gönlümüz aşkla dolu ve şehrimizi gülistan yapmak için bütün paydaşlarımızla birlikte bu şehri Türkiye’nin yıldız şehri akabinde de Dünya’da yıldız şehir yapmakla mükellefiz. Bu bizim görevimizdir. İnsanlık medeniyetinin başladığı şehir diyoruz bunu da UNESCO 24 Temmuz tarihinde almış olduğu kararla İnsanlık medeniyeti Malatya’da başlamış dedi. Malatya hem insanlık tarihi açısından hem de Türk İslam tarihi açısından önemli bir şehirdir. Geçmişte burada kahramanlık destanları yazılmış, ilim irfan destanları yazılmıştır. Bizlerde hizmet destanları yazmakla mükellefiz. Malatya mazisine layık istikbali el ele vererek hep birlikte yakalattıracağız. Önemli olan şehirdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ile birlikte farklı görüş ve düşüncelerin bir zenginlik olarak telaki edildiği bir anlayışın bu şehre hakim olmasıdır. Bu şehir medeniyetleri inkişaf etmiş bir şehirdir. Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmalarının dolu dolu geçeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kentin değerlerine sahip çıkılmasının çok önemli olduğunu belirten CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye’nin birçok yerinde konuşmama ben Dünyanın en güzel kentinin milletvekiliyim diye başlıyoruz. Malatya çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirmiş olduğu bir tarım kenti. Malatya çok kıymetli insanların yetiştiği bir kenttir. Kenti kent yapan nüfusunun çoğunluğu değil, yüksek binalar, AVM’ler değil. Kenti kent yapan yetiştirmiş olduğu değerleridir. Kentin siyasi ve kültürel değerlerine sahip çıkmalıyız. Bu değerlerimize sahip çıkarsak kentimiz sadece Türkiye’de değil Dünya’da bir marka olur. Arslantepe’nin UNESCO kalıcı listesine girmesinde Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya’nın medeniyetler şehri olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “ Malatya denilince sevginin, kardeşliğin, barışın ve huzurun, çeşitliliği zengin olarak kabul eden bir şehir akla geliyor. Ayrıca geçmişte işgale uğramamış ve medeniyetler şehridir. Özellikle bir tarihin izinden giderek, dünya mirasını gün yüzüne çıkarmak önemli bir olaydır. Bu süreçte başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Malatya içinde yetiştirdiği insanlarıyla ve Türkiye’ye kazandırdığı insanlarıyla da bir kültür kentidir. Malatya aynı zamanda yemek kültürüyle de artık Türkiye’de adından söz ettiren gizli kalmış bir hazine olarak da insanlarımızın keşfetmesini beklediği bir şehirdir. Vegan kültürünün her türlü çeşidinin hakim olduğu ama bunun yanında fırın yemekleriyle de Türkiye’de belli bir saygınlığı hak etmiş bir şehir. Dolayısıyla bu noktada bütün arkadaşlarımızın gayretleriyle inşallah Malatya bu anlamıyla da hak ettiği yere gelmiş olacak. Birlikte yapacağımız projelerle Malatya’yı dünyanın parlayan yıldızı haline getirebiliriz. Ben Arslantepe’yi siyaset üstü görüyorum. Herkesin sahip çıkması çok önemli. Bu anlamıyla da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışmalarıyla ve bizlerin de gayretiyle Malatya’mıza güzel bir müze de kazandıracağız” dedi.

Son olarak konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş ise Malatya isminin tarihten bugüne kadar ki gelişinden bahsederek “ Malatya lezzetlerin şehridir, yeşilliklerin şehridir, doğal güzelliğin şehridir. Dünya kayısı başkenti olarak bilinen bir şehirdir. Malatya yıllık yaklaşık 100 bin ton kuru kayısıyı dünyaya ihraç etmektedir. Malatya kayısısı eşsiz bir değerdir. Malatya kayısısının lezzetini dünyada hiçbir yerde bulamazsın. Burada yaşanmış uygarlıklar gerek tarih öncesi gerekse bugünkü buluşmaya vesile olmuş Arslantepe Höyüğü’nde

de izlerini gördüğümüz tarihi kalıntılar Malatya’nın en eski medeniyet merkezlerinden olduğunu göstermektedir. Bugüne kadar yapılan kazılarda milattan önce 5.500 yıllarına ait tapınak bulunmuştur. Milattan önce 3.300 yıllarına yakın tarihlere ait kerpiç saray bulundu ki bu kerpiç saray çok önemlidir. Çünkü dünyada devlet teşkilatının ilk izleridir bunlar. Şu ana kadar dünyada bulunmuş olan bu kadar eski bir saray yok. Saray etrafında bulunan 2 bine yakın mühür baskı, saray etrafındaki bürokrasi teşkilatının kurulmuş olduğuna işaret etmektedir.

Malatya’daki tarihin ve kültürün gelişiminin bariz örneği Arslantepe’dir. Medeniyetin gelişimine katkıda bulunmuş bütün uygarlıkların izleri Malatya’da var. Biz Malatya’yı tarif ederken yolların kesiştiği ve medeniyetlerin buluştuğu bir şehir olarak tarif ediyoruz. Malatya binlerce yıldır çok değişik medeniyetlerin, değişik anlayışta düşüncelerin, fikirlerin barış ve huzur içeresinde yaşadıkları bir şehirdir. Malatya ülkemizin en huzurlu ve kardeşçe yaşanan şehridir. Arslantepe’nin UNESCO’nun kalıcı miras listesinde yer almasıyla birlikte Malatya tarihi ve kültürel anlamda bir çığır aşmıştır. İnşallah bundan sonra Malatya bu kültür ve tarih değerleriyle birlikte sahip olduğu eşsiz diğer güzellikleriyle Gastronomisi ve doğal güzellikleriyle birlikte dünyanın önemli turizm noktalarından birisi olacaktır” sözlerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından ‘Arslantepe Höyüğü ve Kültür Varlıklarının Malatya Kent Kültürü ile Sanatına Etkisi’ konulu panele geçildi.

Prof. Dr. Nizamettin Kazancı moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Arslantepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Emir Salim Yüksel, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Gökhan Bozkurtlar ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Daire Başkanı Prof. Dr. Zafer Gençaydın katıldı.

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